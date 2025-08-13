Книжный сервис «Строки» зафиксировал 15-процентный рост спроса на антиутопии в первой половине 2025 года по сравнению с предыдущими семью месяцами. Лидером читательских предпочтений стал роман Джорджа Оруэлла «1984», а самой популярной автором жанра — российская писательница Яна Вагнер.

В топ-5 самых востребованных антиутопий также вошли «Фабрика-19» Денниса Гловера, «Тоннель» Яны Вагнер, «Сфера» Дэйва Эггерса и «Вонгозеро» той же Вагнер. Среди авторов, чьи книги пользовались наибольшим спросом, Оруэлл занял второе место, а Эггерс — третье.

Географически интерес к жанру сильнее всего проявился в Москве, Подмосковье, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В десятку также вошли читатели из Новосибирской, Свердловской, Ростовской областей, Татарстана и Башкортостана.

Екатерина Евкина, клинический психолог платформы Alter, связывает этот тренд с потребностью людей осмыслить тревожные реалии через художественную призму. «Когда в обществе нарастают неопределённость, социальная нестабильность или страхи о будущем, такие книги позволяют исследовать сложные эмоции и сценарии „что, если“, оставаясь в позиции наблюдателя. Так было, например, во время пандемии, когда резко выросли продажи романа Камю „Чума“ и „1984“ Оруэлла, что эксперты связывали с попыткой людей найти объяснение происходящему и эмоционально адаптироваться. Такой жанр помогает снизить тревожность, найти параллели с настоящим и — иногда — почувствовать, что даже в мрачных историях остаётся место надежде и действию», — отметила она.