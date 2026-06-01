Компании Welcome Media и «КиноЦех» начали работу над полнометражным игровым фильмом «Леопольд», основанным на рассказах Анатолия Резникова — писателя и режиссера знаменитого цикла мультфильмов о коте Леопольде. Режиссером проекта выступит Владислав Богуш («На деревню дедушке», «Мой папа — медведь 2»). Об этом сообщает «Бюллетнеь Кинопрокатчика».

Проект создается в формате игрового кино: большинство персонажей исполнят актеры, а действие истории будет перенесено в современность. По словам создателей, зрителей ждет масштабная киноистория с экшеном, трюками, юмором и фирменным оптимизмом кота Леопольда.

Продюсерами картины стали Дмитрий Литвинов («Кентавр», «Молодой человек», «Садко»), Андрей Липов, Максим Максимов («Не одна дома», «На деревню дедушке») и Алексей Сатолин («Между нами химия», «Любопытная Варвара», «Комбинация»).

«На историях о коте Леопольде выросло несколько поколений зрителей. Мы хотим сохранить все, за что его любят — доброту, мудрость и знаменитое „Ребята, давайте жить дружно!“, — и при этом рассказать новую большую и зрелищную историю для современной семейной аудитории», — рассказал продюсер Андрей Липов.

«Мы готовим фильм о дружбе и умении находить общий язык даже в самых непростых ситуациях. Эти ценности вне времени и понятны любому поколению, что делает кота Леопольда совершенно универсальным киногероем», — считает продюсер Максим Максимов.

«Имя кота Леопольда известно в нашей стране всем, советские бренды отлично работают сейчас в прокате, и поэтому мы видим большой потенциал в этой истории, — отметил Дмитрий Литвинов. — Сегодня на экране много героев, которые побеждают благодаря силе, ловкости, хитрости. А сила кота Леопольда совсем в другом — в умении сохранять доброту, спокойствие и чувство юмора в любых ситуациях. Нам кажется, что именно такие герои сейчас особенно нужны семейной аудитории, ведь настоящая сила всегда в добре».