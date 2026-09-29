1 октября стартует всероссийская акция «Розовый Октябрь», посвященная ранней диагностике рака молочной железы. Организатор — благотворительный фонд «Дальше». Кампания этого года проходит под лозунгом «Действие — лучшее проявление заботы».

Фонд сформулировал три шага, к которым призывает участников: записаться на прием к врачу и пройти ежегодный чекап, напомнить близким о регулярных обследованиях и самообследовании, а также поддержать программы фонда для женщин с диагнозом.

«Часто одно только знание о проблеме порождает тревогу: из-за страха женщины откладывают визит к врачу. Наш призыв в этом году — перевести фокус на конкретные действия», — сказала президент фонда Оксана Молдованова.

С 12 по 18 октября в рамках акции пройдет Неделя здоровья груди. В шести торговых центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Самары откроются мобильные кабинеты профилактики, где онкомаммологи бесплатно проконсультируют женщин. С 2023 года такие кабинеты в девяти городах посетили более 6205 человек.

К старту акции обновлен сайт акции, где можно пройти тест на определение группы риска, узнать о рекомендованных обследованиях по возрасту и разобраться в мифах о раке груди.

Рак молочной железы — самое распространенное онкологическое заболевание у женщин в России, на него приходится 22,5% случаев. В 2024 году диагноз поставили более чем 83 тысячам человек. При выявлении на ранней стадии успешное лечение достигает 97,7%.

Lamoda пятый год проводит проект «Розовый месяц». В течение октября товары брендов-участников будут отмечены специальным бейджем, а 10% от их продаж перечислят фонду «Дальше» на программы поддержки женщин с раком груди. За четыре предыдущих года помощь получили 3319 женщин.

Бренд Always впервые присоединился к акции. Часть средств от продажи ежедневных прокладок «Незаметная Защита» со специальным стикером направят в фонд на комплексную поддержку пациенток и работу горячей линии по вопросам здоровья груди. С 14 по 17 октября на выставке InterCHARM на стенде фонда все желающие смогут бесплатно проконсультироваться с маммологом.