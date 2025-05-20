20 мая вышел роман Эдуарда Лимонова «Москва майская», который считался утраченным. Бумажная версия книги вышла в издательстве «Альпина.Проза». В электронном и аудиоформатах роман доступен в Яндекс Книгах.

«Москва майская» — роман с невероятной судьбой. Он написан в Париже в 1986 году, но рассказывает о событиях 1969 года — когда молодой харьковский поэт Эдуард Лимонов вместе с первой гражданской женой Анной Рубинштейн приехал покорять Москву. Основные события романа развиваются в три дня — с 18 по 20 мая — но в целом он охватывает гораздо больший временной промежуток, на этот жизненный этап нарратор смотрит уже после Америки, и это авторское сверхзрение делает повествовательную оптику особенно интересной. До «Москвы майской» написана вся Нью-йоркская трилогия и две книги Харьковской. Среди героев этой книги — Арсений Тарковский, Леонид Губанов, Эрнст Неизвестный, Илья Кабаков, Александр Галич, Генрих Сапгир, Давид Самойлов, Виктор Пивоваров и многие другие.

Когда роман был закончен, Эдуард Лимонов показал его с целью издания Марье Васильевне Розановой, но она отсоветовала его издавать: то ли текст показался рыхлым, то ли не хотелось возможной реакции от живых на тот момент героев книги.

«Мы уже несколько лет издаём авторскую серию Эдуарда Лимонова, публикуя в ней самые значительные произведения художественной прозы писателя. Кроме того, нами был издан последний, посмотрный сборник стихов „Зелёное удостоверение епископа, сложенное вдвое“. Находка, сделанная в архиве Синявского в Hoover Institution Library & Archives — событие невероятное, воспринимаемое не иначе как чудо. Сам Лимонов прошёл сложный путь принятия этого текста — сперва отказавшись от его публикации, он впоследствии говорил о том, что жалеет о своем решении и если бы рукопись сохранилась, он бы её напечатал. Пришло время исполнить его волю», — поделилась Татьяна Соловьева, главный редактор издательства «Альпина.Проза».