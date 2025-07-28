Издательство «Бель Летр» объявило о выпуске в России нового романа итальянской писательницы Франчески Джанноне, известной читателям по международному бестселлеру «Почтальонша». Новый роман, получивший название «Завтра, завтра, уже доступен для приобретения.

Действие романа разворачивается на залитом солнцем побережье Саленто в период с 1950 по 1960-е годы. Главные герои оказываются в самом центре захватывающей истории, где переплетаются семейные тайны, мечты, страсти, надежды и стремления к лучшему. Франческа Джанноне, по словам издателей, создает тонкую и чувственную прозу, напоминающую о важности настоящей жизни.

«Мой второй роман в Италии приняли с огромной симпатией,» — комментирует автор книги Франческа Джанноне. — «В конце 2024 года я обнаружила, что оба моих романа находятся в десятке самых продаваемых».

Стартовый тираж книги в России составил семь тысяч экземпляров. Отзывы о новом романе уже поступили от именитых гостей: посла Италии в России Чечилии Пиччони, а также от издателей и медиаменеджеров.