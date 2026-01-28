12 февраля, в преддверии Дня всех влюбленных, компания «Кино.Арт.Про» выпустит в российский прокат романтическую комедию «Виновата любовь». Картина является современной адаптацией классического романа Иоганна Вольфганга Гёте «Страдания юного Вертера» и представляет историю о безответной любви в контексте XXI века.

Сюжет переносит зрителя в Торонто, куда приезжает молодой и беззаботный писатель Вертер. Он с первого взгляда влюбляется в Шарлотту, однако выясняет, что девушка помолвлена с Альбертом. Несмотря на это, Вертер решает остаться в городе, чтобы проводить время с Шарлоттой, между ними возникает тесная связь. Усложняет ситуацию характер Альберта — он представлен как добрый, уравновешенный и надёжный человек, который становится другом Вертеру, хотя тот продолжает надеяться изменить положение дел.

Главные роли в фильме исполняют британский актер Дуглас Бут («Красавица для чудовища»), канадская актриса Элисон Пилл («Скотт Пилигрим против всех») и Патрик Джей Адамс, известный по сериалу «Форс-мажоры». По замыслу создателей, юмор картины строится не на пошлости, а на интеллектуальном и нежном наблюдении за тем, как люди пытаются сохранить возвышенность чувств в современном мире. Мировая премьера фильма «Виновата любовь» состоялась в 2024 году на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF).