Кинопрокатная компания «Про:взгляд» выпустит в российский прокат фильм «Умри, моя любовь» (Die, My Love). Режиссер картины — Линн Рэмси, автор культовых «Что-то не так с Кевином» (2010) и «Тебя никогда здесь не было» (две награды Каннского кинофестиваля 2017).

Картина с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном стала одним из главных событий основной программы конкурса. В рейтинге ожиданий платформы Кинопоиск фильм уже входит в ТОП-3 самых ожидаемых зарубежных фильмов, запланированных к прокату в 2025 году.

Сюжет, основанный на одноимённом романе Арианы Харвиц, погружает в историю Грейс (Лоуренс) и Джексона (Паттинсон) — молодой пары, чья жизнь резко меняется после рождения ребёнка и переезда в затерянный дом в горах Монтаны. Героиня Лоуренс сталкивается с экзистенциальным кризисом, перерастающим в психоз, балансирующим повествование на грани между воображением ее героини и реальностью.

Фильм выйдет в российский прокат осенью 2025 года.