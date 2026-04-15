Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий срок в мордовской колонии по делу о коррупции, через суд добивается заключения с ним контракта для участия в военной операции, сообщил РИА Новости его адвокат Олег Середа.

По его словам, Захарченко состоит в списках желающих на заключение контракта, однако «мероприятия по отбору на военную службу в его отношении не проводятся».

«Его личное дело никак не могут направить в военный комиссариат по месту отбывания наказания. <…> Мы подали множество жалоб, их количество приближается к сотне, подали иск, в котором оспариваем бездействие», — рассказал Середа.

Как утверждает адвокат, Захарченко придерживается патриотической позиции и готов принять участие в СВО «даже рядовым», несмотря на воинское звание офицера, полученное им после прохождения военной кафедры.

Беседа по иску экс-полковника к Министерству обороны в московском суде намечена на 27 апреля, отмечает РИА Новости.

Захарченко неоднократно просил отправить его в зону военной операции на Украине. Первое обращение он направил в сентябре 2023 года в военкомат по республике Мордовия, но безуспешно. Летом 2024-го экс-полковник направил аналогичную просьбу президенту России Владимиру Путину, указав в ней, что «желает быть полезным Родине, максимально применить свой опыт и знания на благо государства».

Летом 2025 года стало известно, что Захарченко признали нарушителем порядка в колонии. В судебных материалах указывалось, что в отношении него неоднократно применялись дисциплинарные взыскания. В заключении мордовской колонии Захарченко характеризуется отрицательно. В 2024 году представители защиты экс-полковника рассказывали, что его помещали в штрафной изолятор (ШИЗО).

Дело «полковника-миллиардера»

Дмитрий Захарченко работал в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Его задержали осенью 2016 года по обвинению в коррупции и злоупотреблении полномочиями.

При обысках в московской квартире Захарченко, которая была записана на его родственников, обнаружили $120 млн и €2 млн — согласно курсу на момент следственных действий, общая сумма найденных средств оценивалась в сумму в размере более 9 млрд рублей. «Лента.ру» писала, что вес наличных превышал тонну. Кроме того, в распоряжении экс-полковника МВД было множество квартир и машиномест в элитных районах Москвы. Позднее имущество экс-полковника, его родственников и знакомых на сумму около 9 млрд рублей было обращено в доход государства.

В 2019 году суд приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,99 млн рублей по делу о взятках и воспрепятствовании правосудию. Его лишили звания полковника, наград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. Позже суд смягчил приговор на полгода.

В мае 2022 года суд признан Захарченко виновным по делу о получении взяток более чем на 1,4 млрд рублей. По этому делу суд в совокупности с первым приговором назначил ему 16 лет колонии строгого режима и штраф в 500 млн рублей.