Кинокомпания RWV Film привезет в Россию фильм открытия 78-го Каннского кинофестиваля «Partir un Jour» («Уехать однажды») Амели Боннен. Точная дата проката и русское название фильма пока не сообщаются.

В центре сюжета мюзикла шеф-повар Сесиль, которая счастлива замужем и собирается исполнить мечту, открыв собственный ресторан в Париже. Но известие о том, что ее отец перенес сердечный приступ, заставляет ее вернуться в родную деревню навестить семью. Здесь она вновь встречает мужчину, который был ее юношеской любовью. Вдали от суеты столичной жизни, захваченная романтическими воспоминаниями, Сесиль начинает сомневаться в правильности своих решений.

Главную роль в картине сыграла Жюльет Армане — певица, которая прославилась выступлением на церемонии открытия Олимпиады в Париже. Компанию на экране ей составил обладатель премии «Сезар» Бастьен Буйон. В фильме также звучат песни Селин Дион, Stromae, K-Maro, Далиды, Клода Нугаро.