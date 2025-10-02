16 октября в российский прокат выйдет фильм Афины Рахель Цангари «Жатва», премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале в основном конкурсе. Картину выпустит кинокомпания «Кино.Арт.Про».

В центре сюжета — шотландская деревня, живущая по замкнутым патриархальным законам, где царит многовековой уклад. Их мир рушится с появлением чужака, объявившего себя законным хозяином земель. С этого момента в общине просыпаются древние суеверия и параноидальный страх, выливающиеся в жестокость и поиски виноватых. Начинается жатва, но пожинать предстоит не зерно, а кровавые последствия человеческого гнева.

Главные роли в фильме исполнили: звезда независимого кино Калеб Лэндри Джонс («Догмен», «Дракула») и исполнитель роли Дадли Дурсля в серии фильмов о Гарри Поттере Гари Меллинг, а также Фрэнк Диллэйн, тоже известный по роли в поттериане.

Вместе с Йоргосом Лантимосом («Лобстер», «Бедные-несчастные») Афину Рахель Цангари нередко причисляют к представителям «нового греческого кино», хотя сама она эту принадлежность отрицает. Стиль ее фильмов — это микс документальной точности и поэтичной образности.