С 23 октября кинокомпания World Pictures выпускает в широкий прокат атмосферный психологический хоррор «Песочный человек» (оригинальное название «Eye for an Eye»). Картина создана при участии Ley Line Entertainment, продюсерской компании, стоящей за оскароносной лентой «Всё, везде и сразу», а также «Легендой о зеленом рыцаре».

Фильм основан на графическом романе «Mr. Sandman» Элисы Виктории, которая выступила и соавтором сценария вместе с Майклом Талли. Сюжет сочетает в себе элементы фольклора и психологического триллера, исследуя темы буллинга, вины и расплаты. Главная героиня, Анна, после потери родителей вынуждена переехать из Нью-Йорка во Флориду к бабушке. Попытка наладить жизнь в новом месте оборачивается кошмаром, когда трагический случай пробуждает безжалостные сверхъестественные силы. Жестокость оборачивается возмездием, заставляя задуматься о цене мести и границах ответственности.

Режиссером картины выступил Колин Тилли, известный по работе с топовыми музыкантами: Рианной, Кендриком Ламаром, Post Malone и другими. Его клип «Alright» для Кендрика Ламара был номинирован на «Грэмми». Также он создавал рекламные кампании для Coach, Diesel, YSL, Kia, L’Oreal и других брендов.

В главных ролях снялись Уитни Пик, С. Ипейта Меркерсон («Терминатор 2: Судный день»), Финн Беннетт («Настоящий детектив») и Голда Рошевель («Дюна»).