6 февраля кинокомпания «Про:взгляд» выпустит в российский прокат хоррор «Вопль», главную роль в котором исполнила звезда «Элиты» Эстер Эспозито. Фильм вошел в ТОП-50 лучших хорроров года, согласно официальному рейтингу портала Letterboxd.

В центре сюжета — история о цикличности насилия. Главная героиня Андреа узнает о загадочной смерти своей матери, которая двадцать лет провела в тюрьме, будучи по ошибке осужденной. Андреа впадает в глубокий кризис и замыкается в себе. Вместе с этим девушка начинает ощущать постоянное незримое присутствие потусторонней силы и слышать леденящий душу вопль. Параллельно с этим на экране разворачивается другая история, произошедшая двадцатью годами ранее: студентки киновуза Камила и Мари работают вместе над фильмом, но за ними постоянно наблюдает кто-то незримый. Истории героинь, разделенных пространством и временем, оказываются связаны.

Концептуальный хоррор в духе «Оно приходит за тобой» и «Два, три, демон, приди!» — дебют испанского режиссера Педро Мартина Калеро. Картина была удостоена призом «Серебряная ракушка» на кинофестивале в Сан-Себастьяне за лучшую режиссуру. Критики высоко оценили ленту: на Rotten Tomatoes у фильма «Вопль» 82 % свежести.

«Я задумывал „Вопль“ как жанровую картину, в центре которой находятся яркие эффектные персонажи. Три молодые женщины ищут свое место в мире. И хотя их истории происходят в разные временные промежутки, все они проходят через один тот же этап: взросление и поиск собственной идентичности. Именно в этот момент в жизнь девушек врывается страшная сила, которая радикально меняет их реальность и объединяет судьбы»,

— рассказывает Педро Мартин Калеро.