30 июля в Москве состоится специальный предпрокатный показ комедии «Отпуск не по-детски». 1 августа в широкий российский прокат французскую картину выпустит компания Russian World Vision.

По сюжету дом-интернат для людей на пенсии и детей, оставшихся без попечения родителей, закрывают из-за нарушения санитарных норм. Но предприимчивый управляющий Милан договаривается с домом отдыха «Бэль-Азур» на Лазурном берегу и перевозит всех подопечных на юг Франции. Правда, жильцы виллы совсем не рады новым соседям, так что между ними начинается бурное противостояние.

В картине к своему комедийному амплуа возвращается звезда боевиков Жан Рено, также в фильме снялся Жан-Люк Бидо, известный актёр Comédie-Française. Над сценарием работал комик Кев Адамс, сыгравший в картине главную роль — управляющего Милана.

Ранее фильм участвовал в кинофестивале «Французские премьеры» в Москве. Специальный предпрокатный показ картины «Отпуск не по-детски» состоится в московском кинотеатре «Метрополис» 30 июля.