15 августа кинокомпания «Кино.Арт.Про» выпустит в российский прокат постапокалиптический триллер «Тихое место. История М». Русскоязычный трейлер картины уже вышел на YouTube.

Фильм вдохновлен популярной американской трилогией «Тихое место» режиссера Джона Красински, но предлагает свою иную интерпретацию событий. Вместо отношений матери и детей, как в оригинале, «Тихое место. История М» фокусируется на выживании отца и сына в мире, захваченном сверхъестественными существами.

По сюжету люди превратились в кровожадных охотников. Мальчик по имени Марко и его отец пытаются выжить в опасном лесу. Вскоре герои понимают, что они не единственные выжившие после глобальной катастрофы. Это одновременно пугает и вселяет надежду.

Картина «Тихое место. История М» снята македонским режиссером Варданом Тожия.