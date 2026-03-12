12 марта в российский прокат вышел криминальный экшн-триллер «Охота за тенью» с Джеки Чаном в главной роли. RTVI публикует отрывок из фильма.

По сюжету банда преступников похищает миллиарды, сумев обмануть систему слежения «Небесное око». Полиция Макао привлекает к расследованию легендарного мастера розыска на пенсии Хуан Дэджуна. Вместе с начинающим офицером Хэ Цюго он создает спецподразделение для поиска главаря банды по прозвищу Тень.

Джеки Чан сыграл роль стратега и эксперта по слежке. По словам актера, в сценарии его привлекло противостояние традиционных методов и высоких технологий.

Роль ученицы героя исполнила Чжан Цзыфэн — лауреат премии «Сто цветов» за лучший дебют. Для актрисы это первая работа в амплуа женщины-полицейского. «Работать с Джеки Чаном — это сбывшаяся мечта», — приводятся слова актрисы в пресс-материалах.

В фильме также снялись Тони Люн Ка-фай («Любовник») и Ци Ша, удостоенный премии китайско-американского кинофестиваля за роль в предыдущем фильме Ларри Яна «Край тени». В актерский состав вошли Вэнь Цзюньхуэй, Чжоу Чжэнцзе, Ван Цзыи, Лан Юэтин, Линь Цюнань, Ван Чжэньвэй и Ли Чжэкунь.

Ларри Ян выступил режиссером и соавтором сценария. Он написал его вместе с Яу Най-Хоем и Ау Кинь-И.