С 22 января по 8 марта в московской галерее Sistema пройдет персональная выставка Сергея Бугаева-Африки «РЕБУС». Экспозиция объединит работы от ранних экспериментов 1990-х до монументальных полотен 2020-х годов, таких как «КвРебус» и «Четверичный неразгаданный ребус».

Проект представит собой художественное исследование, в центре которого окажется ребус как основной метод. Детское увлечение художника головоломками переросло в систему: его архив лег в основу работ, где ребус превращается из игры в инструмент анализа эпохи. Для Бугаева-Африки, пережившего конец СССР как распад общей системы символов, ребус становится формой высказывания в условиях «великой афазии» — утраты связного культурного нарратива.

Художник работает с обломками знаков советской эпохи, стремясь вернуть им статус «вещей» — многозначных, несущих следы времени, — вместо утилитарных «предметов» идеологии. Основные материалы — медь, кислота, свет. Медная пластина выступает моделью памяти: она темнеет, покрывается патиной, регистрируя изменения. Травление кислотой метафорически передает эрозию смысла.

Ребусы Африки принципиально неразгадываемы. Образы-архетипы в них сталкиваются с фрагментами быта, буквы теряют однозначность. Проект, отсылая к идеям психоанализа, исследует коллективное бессознательное и взаимодействие личной и исторической памяти.