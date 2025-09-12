В галерее Sistema Gallery с 19 сентября по 30 ноября пройдет персональная выставка Станислава Шурипы «Ночное путешествие». В экспозицию вошли масштабные живописные полотна, созданные художником в 2025 году.

Формально представленные работы относятся к жанру пейзажа, однако художник создает особый мир, балансирующий на грани реальности и сновидений. Отталкиваясь от естественных природных форм, Шурипа трансформирует их, увеличивая отдельные элементы ландшафта и выводя их на передний план композиции. Цветовая палитра варьируется от глубоких черных тонов до интенсивных ярких оттенков, что маркирует разные стадии сна.

Особое место в экспозиции занимает цикл «Терраформинг», посвященный климатической адаптации новых миров для жизни привычной флоры и фауны. Как отмечает сам художник, его работы исследуют момент перехода между мирами, когда законы природы претерпевают изменения.

Станислав Шурипа родился в 1971 году на Сахалине. В 1997 году он получил степень бакалавра в Университете истории культуры в Москве, а в 2004 году — степень Master of Arts в Высшей школе искусств «Валанд» Гетеборгского университета. В своей художественной практике Шурипа работает с живописью, осмысляя её через эстетику цифровой среды, компьютерных игр и научной фантастики.

Художник участвовал в Московской биеннале современного искусства и биеннале Манифеста. В 2018 году он стал лауреатом премии «Инновация» в номинации «Книга года» за издание «Действие и смыслы в искусстве второй половины XX века. Труды ИПСИ. Том III».