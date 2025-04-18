Аэропорт в японском городе Кунисаки в префектуре Оита переименовали в честь известного персонажа поп-культуры Hello Kitty. Об этом изданию PR Times сообщила компания Sanrio Entertainment.

Название «Оита Hello Kitty аэропорт» сохранится до 13 октября 2025 года. Такое решение было принято для увеличения туристического потока.

В день открытия состоялась торжественная церемония с перерезанием ленты, в которой принимали участие официальные лица и представители компании Sanrio Enterteiment Co. и Harmony Land.

Для посетителей аэропорта созданы специальные фотозоны с персонажами Sanrio, украшены стойки, лестницы, залы и даже фасады здания, а при входе можно встретить кошечку Kitty и кроликов My Melody и Kuromi. На территории аэропорта работают магазины с лимитированной коллекцией данной серии, где можно приобрести различный мерч: футболки, игрушки, сувениры.

Дополнительно, в июле будет запущен специальный автобус, курсирующий от аэропорта до парка развлечений Harmonyland, который также посвящен героям Sanrio.

Персонаж японской поп-культуры Hello Kitty был придуман компанией Sanrio в 1974 году, и с тех пор используется в качестве бренда для многих продуктов. Про нее снято несколько мультфильмов, а также выпущены комиксы. По сюжету Kitty имеет фамилию White, живет в Лондоне и любит проводить время с друзьями и семьей. Игрушки Hello Kitty — до сих пор популярные в Японии и во всём мире сувениры.