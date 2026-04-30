Компания Valve официально заявила, что «усердно работает» над Steam Deck 2. Об этом в интервью IGN рассказал инженер компании Пьер-Лу Гриффе. При этом конкретных сроков релиза он не назвал.

Главная проблема, которую Valve предстоит решить перед выпуском нового устройства, — производительность. В компании не заинтересованы в простом обновлении: их не устраивает прирост мощности на 20, 30 или даже 50 процентов при том же времени работы от батареи. Valve рассчитывает на более заметный технологический скачок, который оправдал бы выход отдельного поколения.

«Мы отталкиваемся от прогресса в чипах и архитектуре. У нас уже есть понимание следующего Steam Deck, но на рынке пока нет SoC, которые обеспечили бы действительно производительность Steam Deck следующего поколения», — заявил Гриффе ещё год назад, и текущая позиция компании не изменилась.

Разработка Steam Deck 2 ведётся параллельно с другими аппаратными проектами Valve — Steam Machine, Steam Controller и Steam Frame. По словам Гриффе, в компании прослеживают чёткую преемственность от первого контроллера Steam и консоли Steam Machine до оригинального Steam Deck и будущей версии. Многие наработки текущих устройств лягут в основу новой портативной консоли.

Первая Steam Deck вышла в феврале 2022 года, а в ноябре 2023 года Valve представила OLED-версию с улучшенным экраном и автономностью. Несмотря на почтенный для портативной консоли возраст (более четырёх лет), компания не торопится с выпуском следующего поколения, делая ставку на качественный скачок, а не на лёгкий апгрейд.