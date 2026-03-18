Создатели независимого фильма As Deep as the Grave («Глубиной в могилу») с помощью искусственного интеллекта воссоздали образ Вэла Килмера, скончавшегося в 2025 году. Актер, известный по ролям в фильмах «Дорз» и «Бэтмен навсегда», должен был сыграть католического священника и духовного лидера коренных американцев отца Финтана, но из-за тяжелой болезни так и не попал на съемочную площадку. Об этом сообщает Variety.

Режиссер и сценарист картины Кэрте Вурхиз изначально писал роль специально под Килмера, ориентируясь на его происхождение и связь с американским Юго-Западом. Актер получил приглашение участвовать в проекте еще в 2020 году, однако состояние здоровья не позволило ему приступить к работе. Как признался Вурхиз, бюджет картины не позволяет вернуться к съемкам и заменить актера, поэтому создатели решили использовать современные технологии.

По словам создателей фильма, воссозданный образ Килмера появится в «значительной части» фильма. Семья актера предоставила как его архивные снимки в молодости, так и кадры последних лет жизни, чтобы показать персонажа в разные возрастные периоды. В работе также использован голос Килмера, измененный после трахеостомии, — это совпадает с сюжетом, поскольку его герой болен туберкулезом.

В заявлении дочери актера Мерседес Килмер говорится, что ее отец «был глубоко духовным человеком» и его привлекала «история открытий и просветления», действие которой разворачивается в местах, где он жил. По ее словам, Килмер всегда с оптимизмом относился к новым технологиям как к инструменту расширения возможностей повествования.

As Deep as the Grave, ранее известный под названием Canyon of the Dead, основан на реальной истории юго-западных археологов Энн и Эрла Моррисов, которые вели раскопки в Каньоне-де-Шейи в Аризоне, изучая историю народа навахо. Главные роли в фильме исполнили Том Фелтон («Гарри Поттер») и Эбигейл Лоури («Звездная болезнь»), в актерский состав также вошли Уэс Стьюди и Эбигейл Бреслин.

Создатели фильма подчеркивают, что работали в соответствии с рекомендациями Гильдии киноактеров США и выплатили компенсацию семье Килмера за использование его образа. Они также выразили надежду, что их опыт продемонстрирует возможности этичного применения искусственного интеллекта в кинематографе.