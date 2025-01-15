Писатель Нил Гейман, сценарист сериалов «Люцифер», «Благие знамения» и «Песочный человек» прокомментировал множественные обвинения в сексуализированном насилии. Письмо под названием «Нарушая молчание» он опубликовал на личном сайте.

В своем комментарии он отрицает все обвинения и утверждает, что «никогда не занимался сексом без согласия».

«Не могу смириться с тем, что меня описывают как того, кем я не являюсь, и не могу и не буду признаваться в том, чего я не делал», — написал Гейман.

13 января издание New York Magazine опубликовало истории восьми женщин, которые подверглись сексуализированному насилию со стороны писателя. Одной из тех, с кем Гейман вступал в связь без согласия, стала няня его детей Скарлетт Павлович. По ее словам, писатель принуждал ее к анальному и оральному сексу, во время одного из актов девушку вырвало.

«Потом он велел съесть рвоту с его колен и слизать ее с дивана», — поделилась она.

Павлович и другие девушки также заявили, что Гейман принуждал заниматься с ним сексом, когда он смотрел сериал «Песочный человек», когда играл в компьютерные игры и даже когда разговаривал с сыном, находящимся в соседней комнате.

После случившегося Павлович рассказала обо всем жене Геймана — американской певице Аманде Палмер. Та поддержала няню и пообещала помочь. Кроме того, Палмер призналась, что не удивлена: по ее словам, к ней обратились с той же проблемой уже 14 женщин.

Павлович долго не решалась предавать историю огласке, так как подписала договор о неразглашении и получила в общей сумме $9 тыс. от команды Геймана. Однако в 2023 году девушка написала заявление в полицию от изнасиловании, но, как отмечает New York Magazine со ссылкой на полицию, «теперь дело закрыто».

Кэролайн, которая предпочла не называть свою фамилию, тоже работала в семье Геймана няней. Она рассказала о том, как однажды уснула вместе с его сыном в одной постели после того, как долго читала ему сказку на ночь. Тогда пришел Гейман и лег рядом, он «потянулся через ребенка, чтобы схватить руку Кэролайн и положить ее на свой пенис». Представители прокомментировали New York Magazine, что «Кэролайн была инициатором сексуальных контактов» и отрицали, что «он занимался с ней какой-либо сексуальной активностью в присутствии своего сына».

Свою историю рассказала и Кендра Стаут, которой было 18 лет, когда она впервые встретила Геймана на автограф-сессии во Флориде. По ее словам, Гейман изнасиловал ее спустя три года, тогда девушка подала заявление в полицию.

Кэтрин Кендалл, которой было 22 года, когда она впервые встретила Геймана в 2012 году, заявила, что тоже подвергалась насилию со стороны писателя, когда поехала с ним в литературный тур. Она отметила, что спустя годы он перевел ей $60 тыс. на психотерапию, чтобы — как он выразился в записанном телефонном разговоре — «возместить ущерб».

В июле 2024 года издание Tortoise media писало о выдвинутых двумя женщинами обвинениях в адрес Геймана, включая сексуальное насилие и принуждение. Гейман категорически отрицал любое противоправное поведение со своей стороны.

В сентябре 2024 года работа над тремя экранизациями произведений писателя была отменена или приостановлена. Сериал Netflix «Детективы с того света», основанный на персонажах, созданных для DC Comics Гейманом и Мэттом Вагнером, был закрыт после первого сезона. Производство третьего и последнего сезона «Благих намерений», основанной на романе Геймана и Терри Пратчетта 1990 года, приостановлено компанией Amazon. Разработка адаптации молодежного романа Геймана 2008 года «История с кладбищем» для Disney тоже временно прекращена. Ни один из стриминговых сервисов не подтвердил, что эти решения были приняты из-за обвинений в адрес писателя.