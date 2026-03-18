К актерскому составу четвертого сезона сериала «Белый лотос» присоединились Макс Гринфилд, Кумэйл Нанджиани, Хлоя Беннет, Чарли Холл и Джеррад Пол. Об этом сообщает Deadline.

Гринфилд и Нанджиани, по информации издания, получат две самые значимые роли второго плана в новом сезоне. Как и прежде, детали сюжета и имена персонажей держатся в тайне, однако известно, что героя Гринфилда, предположительно, зовут Митчелл, персонажа Беннет — Бринн, а Холла — Зак.

Съемки четвертого сезона проходят во Франции. Действие, как и в предыдущих частях, развернется вокруг постояльцев и сотрудников отеля White Lotus на протяжении одной недели. Местом съемок выбран замок Шато-де-ла-Мессардьер в Сен-Тропе.

Ранее стало известно, что в сезоне снимутся Венсан Кассель, Корентен Фила и Надя Терешкевич. Им, вероятно, достанутся роли местных жителей или работников отеля. Также в актерский состав вошли Хелена Бонем Картер, Стив Куган, Крис Мессина, Сандра Бернхард, Александр Людвиг и другие.

Автором сценария и режиссером вновь выступает создатель сериала Майк Уайт. Дата премьеры четвертого сезона пока не объявлена. Предыдущие три сезона «Белого лотоса» получили в общей сложности 15 премий «Эмми».