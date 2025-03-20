Центр современного искусства Винзавод анонсировал проведение десятого весеннего маркета современного искусства WIN-WIN, который состоится 5 и 6 апреля. На мероприятии свои работы представят 120 участников.

Суть маркета в том, что любой желающий может увидеть и купить работы молодых художников: картины, объекты, вышивки, предметы интерьера, фотографии, открытки. Кроме того, на WIN-WIN можно лично познакомиться с художниками, пообщаться с ними и с представителями арт-сообщества, послушать лекции, принять участие в мастер-классах или просто пофотографироваться на фоне арт-объектов.

По данным пресс-службы, на участие в проекте было подано больше 860 заявок. Более половины отобранных участников — новые имена. Всего за историю маркета WIN-WIN для участия было выбрано 950 художников, представивших более 5600 работ на общую сумму свыше 26 миллионов рублей (по результатам опроса 80% участников).

Среди участников десятого весеннего маркета современного искусства WIN-WIN заявлены художники Дина Боровик, Влад Гутарев, Иван Воронин, Ольга Минина, Саша Смит, Анастасия Белякова и многие другие. Также в маркете примут участие галереи АРТМАГ, artocratia.ru gallery, ART Узел/Е.К.АртБюро, культурный центр «Артишок», ZERNOGALLERY, творческая точка «Гутенберг», TEXTURA gallery, ArtTube Editions, TRIPTYCH gallery, fwb agency, галерея «573».

Экспертный совет весеннего маркета WIN-WIN составляют куратор маркета Екатерина Савина, искусствовед Андрей Паршиков, директор Ассоциации Галерей Есфирь Панек и куратор ярмарки современного искусства Port Art Fair Анна Заведий.