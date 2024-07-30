5 августа ЦСИ Винзавод выпустит книгу-каталог к выставке «Чего ты боишься?». Издание подготовлено в рамках направления «Винзавод. Гравитация», цель которого — собрать антологию современного искусства.

Первая часть книги представляет каталог выставки «Чего ты боишься?», а вторая составляет статьи-исследования, рассматривающих феномен страхов и тревог через призму различных гуманитарных дисциплин.

Автор-составитель книги — кандидат искусствоведения, куратор, исследователь Дарья Пыркина. Свои статьи подготовили фольклорист, доктор филологических наук Андрей Мороз; историк-медиевист, специалист по демонологии в западноевропейском Средневековье и раннем Новом времени Григорий Бакус; киновед, кинокритик Дмитрий Комм; специалист в области философии и психологии, кандидат психологических наук, переводчик С. Кьеркегора Алексей Лызлов.

«Страх как экзистенциальный феномен в философии, практики обращения с пугающим в фольклоре, „темные“ средние века, наполненные химерами, наконец, фильмы ужасов как явление современной культуры — страх неизменно сопровождает человеческое существование. Специалисты из разных областей знания в своих статьях проанализировали традиции обращения с образами пугающего и устрашающего, отрефлексировали механизмы тревоги и способы ее проживания в ритуалах, повседневных практиках и произведениях искусства», — Дарья Пыркина.

Презентация книги пройдет «Винтажном зале» Винзавода 4 августа в формате паблик-тока с участием авторов Григория Бакуса, Алексея Лызлова, Дмитрия Комма. Модератором выступит Дарья Пыркина.