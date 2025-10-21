Согласно опросу, в котором приняли участие более 800 человек, почти все кошатники (98%) регулярно обращаются к литературе. При этом 79% из них читают или слушают книги несколько раз в неделю. Сервис «Строки» и благотворительный фонд «Ника» провели совместное исследование, чтобы выяснить, как различаются читательские привычки у людей в зависимости от их питомцев — результаты показали, что самыми активными читателями являются владельцы кошек.

Большинство предпочитает совмещать форматы: 53% респондентов используют и электронные, и печатные, и аудиокниги, а 38% отдают предпочтение аудиоформату. Любимыми жанрами среди хозяев кошек стали детектив (61%), русская классика (49%) и фэнтези (38%).

Владельцы собак демонстрируют схожую, но немного меньшую активность: читают 94% опрошенных, при этом 88% делают это несколько раз в неделю. В отличие от кошатников, они чаще предпочитают печатный и электронный формат (39%), а 49% совмещают разные способы чтения. В их литературных предпочтениях лидируют детектив (65%), зарубежная классика (49%) и фантастика (46%).

Особняком стоят владельцы нескольких разных животных и хозяева экзотических питомцев (птиц, рептилий, грызунов). Первые чаще всего выбирают фэнтези (57%), приключения (49%) и ужасы с мистикой (37%). Вторые отдают предпочтение любовным романам (50%), фэнтези (41%) и детективам (38%).

«Чтение и забота о животных во многом похожи, и там, и там важно умение слушать, чувствовать и понимать. Нам приятно видеть, что люди, рядом с которыми живут кошки и собаки, так же внимательно и бережно относятся к миру книг. Это говорит о высоком уровне осознанности и душевной культуры», — прокомментировала руководитель отдела коммуникаций фонда «Ника» Карина Кононова.

Исследование также показало, что главными критериями при выборе книги для респондентов являются динамичный сюжет (70%), глубокое психологическое развитие персонажей (57%) и описание мира и атмосферы (53%).

Большинство питомцев (73%) спокойно отдыхают рядом, пока хозяин погружен в чтение. 39% занимаются своими делами, и лишь 18% активно отвлекают и пытаются привлечь к себе внимание.

Опрос был проведен в сентябре-октябре 2025 года. Респонденты могли выбирать как готовые варианты ответов, так и предлагать свои.