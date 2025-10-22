Сервис «Яндекс Книги» 21 октября представил книгу Оливии Невельсон «Легенды квилетов» — первый артефакт из культовой саги «Сумерки», доступный в электронном и аудиоформате. Аудиоверсию произведения озвучила актриса дубляжа Наталья Вицку, известная как голос Беллы Свон в русскоязычной версии фильмов.

Выход издания приурочен к 20-летию первой книги серии «Сумерки» и происходит на фоне осеннего интернет-тренда «хоа-хоа-хоа», связанного с франшизой.

«Легенды квилетов» — это книга, которую Белла Свон покупает в Порт-Анджелесе, чтобы раскрыть тайну семьи Калленов. В ней описаны истории о волках-оборотнях, поединок с Пылающим Громовержцем и легенды о «хладных» — вампирах. Издание было подготовлено по итогам реальной этнографической экспедиции и включает как подлинные легенды индейского племени квилотов, так и фантастические элементы вселенной Стефани Майер, сопровождаемые гравюрами.

Автор книги, профессор Оливия Невельсон, — американский антрополог, посвятившая более четырех десятилетий изучению культур коренных народов Северной Америки. В 1969 году она провела семь месяцев в экспедиции на полуострове Олимпик, записывая мифы и ритуалы племени квилотов. Труд Невельсон стал первым полным собранием устного наследия этого народа. Большинство ее информантов, включая последнего носителя чистого диалекта, ушли из жизни вскоре после завершения работы, что делает книгу памятником исчезающей культуры.