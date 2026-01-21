Французское издание Vogue прогнозирует, что в 2026 году одним из ключевых модных направлений станет стиль regencycore, вдохновленный эпохой Регентства начала XIX века. По мнению редакции, возвращение четвертого сезона сериала «Бриджертоны» на Netflix, премьера которого запланирована двумя частями 29 января и 26 февраля, окажет значительное влияние на распространение этой эстетики.

Интерес к романтичным образам начала XIX века, подогреваемый как популярностью сериала, так и устойчивым вниманием к творчеству писательницы Джейн Остин, отмечается в социальных сетях, включая TikTok. Исторические силуэты, характерные для той эпохи, такие как платья с завышенной линией талии, известной как стиль ампир, квадратные вырезы и пышные рукава, получают современную интерпретацию.

Ведущие дома моды уже представили свои варианты прочтения regencycore в коллекциях весна-лето 2026. Louis Vuitton, Dior и Saint Laurent включили в свои показы платья, отсылающие к эстетике Регентства. Бренд Acne Studios предложил образ, сочетающий кружевной корсет с юбкой и длинными прозрачными перчатками, а Prada и Balenciaga представили модели с акцентом на перчатки выше локтя.

По прогнозу Vogue, в повседневной жизни тренд может выражаться в популярности платьев с силуэтом ампир и беби-долл, корсетов, которые носят в сочетании с джинсами, топов с квадратным вырезом, а также аксессуаров, таких как атласные балетки и декоративные повязки на голову.