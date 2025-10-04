3 октября 2025 года Дом культуры «ГЭС-2» запустил новую паблик-арт программу, центральным объектом которой станет монументальная скульптура «Садовая лопатка» (Garden Tool) легендарных художников Класа Олденбурга и Коше ван Брюгген. Инсталляция, представляющая собой гигантский садовый инструмент, установлена на набережной у «ГЭС-2», призывая по-новому взглянуть на привычные объекты и городскую среду.

Скульптура «Садовая лопатка», изначально созданная в 2001 году и впервые представленная публике на выставке в Метрополитен-музее (Нью-Йорк, 2002), станет первым произведением Олденбурга и ван Брюгген, постоянно экспонируемым в России.

«Этот гигантский садовый инструмент передает почти наивную радость от пробуждения искусства, когда одно вдруг начинает отражать реальность и интуитивно природу вещей. Перо нами не привычно видеть на пьедестале, и презентация скульптур внизу, к земле, чтобы посадить что-то новое. Эта скульптура не статична, она предлагает два измерения и приключение. Если „Большая глина #4“ была культурой из палеолита, данью уважения неронутой, первобытной материи, то „Садовая лопатка“ — это культура, нечто вроде оды или поэзии планировать будущее и растить урожай. Чем обусловлен такой подход? Тем, что культура строит на месте. Она меняется и развивает, в том числе используя иронию как движущую силу. Лопатка — не просто инструмент для работы в саду. Это произведение предлагает нам культивировать новое, чтобы извлечь свои плод истории. Садовая лопатка воплощает вечную связь культуры с землей, с людьми, с общечеловеческими ритуалами. Это сильный, шутливый и понятный художественный жест», — комментирует Франческо Бонами, куратор и художественный критик.

По словам Алисы Прудниковой, программного директора Фонда V-A-C и Дома культуры «ГЭС-2», проект «(Не)видимый Город М.» является ретроспективой мира художников Городка. Открытие можно сравнить с обнаружением древнего или забытого города, с той лишь разницей, что жизнь здесь не прервалась и продолжается до сих пор. Произведения искусства и прочие артефакты приобретут совсем другое звучание и значение — в отличие от больших художественных музеев, где они представлены штучно, в качестве отдельных избранных шедевров и в отрыве от контекста. Первый выставочный проект музея восстановит и обнаружит эти связи как в пространстве, так и во времени.

Наряду с установкой скульптуры, будет запущена обширная выставочная и образовательная программа, включающая камерные мероприятия, авторские образовательные курсы, кураторские школы-лаборатории, встречи с искусствоведами и художниками, а также авторские экскурсионные маршруты. Эти инициативы направлены на углубление понимания контекста творчества Олденбурга и ван Брюгген и их влияния на современное искусство.