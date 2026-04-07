30 апреля кинопрокатная компания Vereteno совместно с RWV Film выпустит на большие экраны анимационный фильм «Возвращение кота» от легендарной студии Ghibli. Спецпоказы стартуют 24 апреля.

Режиссером картины выступил Хироюки Морита, выбранный лично Хаяо Миядзаки. Сюжет рассказывает о школьнице Хару, которая спасает кота с золотой цепочкой на шее. Спасенный оказывается принцем Кошачьего королевства, а его отец, Кошачий король, в благодарность решает сделать девочку невестой своего сына. Хару предстоит опасное приключение в волшебном мире говорящих котов, где она рискует навсегда потерять себя, постепенно превращаясь в кошку.

«Возвращение кота» тесно связано с аниме «Шепот сердца» (1995): именно в той картине впервые появился Барон Гумберт фон Зиккинген — статуэтка кота, оживающая в воображении главной героини. В новом фильме Барон становится полноценным персонажем и получает собственную историю. Если «Шепот сердца» — история о взрослении и поиске призвания, то «Возвращение кота» превращает тот же образ в легкое фэнтезийное приключение. Обе ленты объединяет тема самоопределения, внутренней свободы и веры в себя.

Фильм ориентирован на семейную аудиторию. В сюжете угадываются мотивы классических сказок — от «Кота в сапогах» до «Алисы в Стране чудес». В отличие от более сложных работ Хаяо Миядзаки, картина делает ставку на ясность повествования, легкий юмор и сказочную атмосферу.

Первые показы пройдут в рамках проекта КАРО/АРТ. В Москве (киноцентр «Октябрь») фильм представит востоковед, автор канала «Pax Japonica» Николь Сукиасянц. В Краснодаре (КАРО 8 Галерея) — востоковед Александра Дружинина. 25 апреля состоится всероссийская премьера в сети «Синема Парк & Формула кино» в более чем 20 городах.