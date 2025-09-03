Картина «Мадонна с Младенцем» Джованни Франческо Барбьери, прозванного Гверчино, впервые за почти сто лет стала доступна широкому кругу зрителей и выставлена в ГМИИ имени А.С. Пушкина. Произведение, долгое время считавшееся утраченным, представлено в рамках заключительной части проекта «Новые шедевры Пушкинского. Выставка одного произведения».

Полотно с 1811 года принадлежало супруге Наполеона императрице Жозефине, а затем ее дочери Гортензии. В России работа Гверчино появилась благодаря Александру I: в 1820 году он купил ее для Императорского Эрмитажа. Спустя 42 года картина оказалась в Москве в коллекции Румянцевского музея. После его расформирования в 1924 году произведение исчезло из поля зрения. В ноябре 1928 года оно было передано в организацию «Антиквариат», продававшую произведения искусства за рубеж. Тем не менее, картина осталась в России и попала в частную коллекцию. С середины 1980-х годов она находилась в собрании художника Ильи Глазунова, а в ГМИИ им. А.С. Пушкина поступила от его дочери Веры Глазуновой.

«Удивительная судьба картины заслуживает создания фильма, написания романа. Но у этой истории счастливый конец. „Мадонна с Младенцем“ Гверчино обрела свой дом в Пушкинском музее. Для нас это огромная радость и большая честь», — поделилась директор музея Ольга Галактионова.

Гверчино написал картину «Мадонна с Младенцем» в середине 1640-х годов, в период творческой зрелости. В ней встречаются характерные для работ того времени тип лица Мадонны, легкий наклон головы и мягко написанные глубокие тени. Картину можно увидеть до 14 сентября на площадке Белый пол в главном здании музея, после чего она займет место в постоянной экспозиции.