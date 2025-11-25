Основными приоритетами для матерей стали финансовая стабильность, качественное время с семьей и ментальное здоровье. Такие данные приводит маркетплейс цветов и подарков Flowwow из своего исследования ко Дню матери, данные есть в распоряжении RTVI. В опросе приняли участие более 2 000 мам со всей страны.

Исследование показало, как изменились приоритеты женщин за пять лет материнства. Главным из них стали финансовая стабильность и инвестиции — этот вариант выбрали 31% респондентов. В тройку лидеров также вошли качественное время с семьей (24%) и ментальное здоровье (22%).

Эту же тенденцию подтверждает и выбор желаемых подарков. В данном перечне лидируют деньги (27%) и время для себя, выраженное в сертификатах в спа, на массаж или маникюр (22%).

«Мы видим, что современные мамы выбирают деньги и отдых не просто так: 46% опрошенных мам работают полный день, еще 10% ведут собственный бизнес. При этом большая часть бытовых обязанностей и заботы о ребенке по-прежнему лежит на женщинах. Чаще всего респонденты отмечали уход за детьми (70%), организацию быта (69%), уборку (61%), приготовление еды (50%), стирку и глажку (42%). Кроме того, 30% сообщили, что на них также лежит ответственность за заработок средств. При такой нагрузке неудивительно, что женщины чаще выбирают подарки, которые дают возможность передохнуть и восстановить силы», — прокомментировала Полина Воронина, директор направления B2B-маркетинга маркетплейса цветов и подарков Flowwow.