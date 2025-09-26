27 марта в Галерее Люмьер откроется выставка «Все на улицу!», посвященная знаковым уличным фэшн-съемкам прошлого века. Примерно до серидины двадцатого века все фэшн-фотографы работали в павильонах, но в связи с развитием технологий, а также зарождавшемуся в кинематографе тренду на уличные съемки, индустрия начала переходить к более живым и сложным пространствам.

На выставке представлены работы Нормана Паркинсона, Мелвина Соколски, Ормонда Джильи, Хельмута Ньютона, Ги Бурдена, Патрика Демаршелье и других фотографов, которые были новаторами и славились своими экспериментальными подходами к съемке. Их работы высоко ценились, поэтому модные журналы готовы были выделять немалые суммы для съемок на улице — они требовали больше ресурсов, сложной постановки и, конечно, таланта авторов. Сегодня многие кадры стали культовыми, так как перевернули индустрию в свое время, и теперь их можно смело считать произведениями искусства. Фотографии можно увидеть в Галерее Люмьер до 1 марта.