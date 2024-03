В моде в России пока не утихает спокойный стиль old money: никаких вычурных и нарочито броских логотипов, на смену кричащим цветам и бесконечным вензелям Gucci и Versace приходят скромные по фасону, но не по цене Loro Piana и Brunello Cucinelli. Но это вовсе не значит, что на верандах Патриков не мелькает позолоченная фурнитура Chanel, Dior и Yves Saint Laurent. Московские модники продолжают появляться в нарядах из новых коллекций ушедших брендов, хотя из-за границы их уже так просто не привезти. RTVI разобрался, откуда в России люкс и где его искать.

Что было с магазинами два года назад

Весной 2022 года в соцсетях время от времени появлялись фотографии ЦУМа, бывшего когда-то если не Меккой, то уж точно местом силы для московских блогеров и селебрити, а также снимки Столешникова и других опустевших модных мест. На кадрах — бутики с затворенными ставнями, решетками и неосвещенными манекенами в дорогой, но уже недоступной одеждой.

В марте 2022 года не было ни всплеска, ни затухания интереса клиентов к покупкам, утверждает бывшая сотрудница ЦУМа, попросившая не называть ее имени. По ее словам, часть бутиков хоть и закрылась, но количество онлайн-заказов не менялось, а на складах было достаточно вещей, чтобы удовлетворить спрос. Выручка после начала боевых действий на Украине все же упала: у Mercury (ЦУМ в Москве и ДЛТ в Петербурге) за 2022 год составила 79,86 млрд руб., тогда как в 2021 году она была 92,82 млрд руб.

По мнению Евгении Хакбердиевой, регионального директора департамента торговой и элитной недвижимости NF Group, на данный момент замена арендаторов в закрытых люксовых бутиках в торговых центрах происходит медленно.Так, в ГУМе закрывшийся люксовый бутик заменен клубным магазином «Динамо», а в ЦУМе корнеры с люксовыми товарами стали заполнять собственной закупкой. Процесс замещения идет осторожно, чтобы сохранить привычных клиентов. Часть брендов же оставили площади за собой и продолжают платить аренду, оставляя бутики закрытыми.

Ирина Козина, директор направления стрит-ретейла консалтинговой компании NF Group, подтверждает слова Евгении Хакбердиевой о том, что процесс замещения идет медленно. Так, вместо Brunello Cucinelli в Москве открылся бутик 12storeez, но при этом Brunello Cucinelli переехал в другое, более просторное помещение. Все остальные магазины либо остаются на своих местах, либо находятся в переговорах.

Что произошло с теми, кто ушел

Спустя полтора года универмаги люксовой одежды не выглядят опустевшими: на месте былых корнеров вырастают новые рейлы с вещами от российских и азиатских производителей. Из зарубежных новинок появились японский SJYP, корейский GOEN.J, британский arch4, канадский Ports 1961, американский CO. А некоторые универмаги стали делать ставку на премиум-сегмент, судя по ассортименту на сайтах. Например, петербургский магазин BABOCHKA в августе 2023 года выпустил коллаборацию с брендом Not for sale, цены ее — от 5 тыс. руб. до 17 тыс. руб.

ЦУМ поражает изобилием: представлены все основные бренды. В глаза бросается, пожалуй, только отсутствие былых корнеров Chanel и Dior, но на рейлах и стендах их коллекции можно отыскать. Стенды Jacquemus, Off-White и Balenciaga выглядят очень скромно: на них представлено малое количество айтемов, если сравнивать с изобилием 2021 года. Корнер приостановившего деятельность Gucci все еще на месте. «Новых коллекций у нас нет, но ассортимент еще большой, — рассказала консультант отдела в ЦУМе, — выкупили все остатки из [бутиков] в Столешниковом переулке, ГУМа, [аутлета] Новой Риги. Мы ждем, что они [представителство Gucci. — прим. RTVI] когда-нибудь вернутся».

Минпромторг регулярно обновляет список компаний, товары которых поставляются параллельным импортом. В частности, в июле в обновленный список попали очки Ray-Ban, HUGO и Calvin Klein. В списке большинство наименований одежды и аксессуаров относятся к премиум-сегменту или масс-маркету, однако попали и некоторые люксовые бренды.

«Официальный импорт идет через те каналы, которые сейчас функционируют в России. С точки зрения роста товаропотока в Россию лидируют такие страны, как Казахстан, Азербайджан, Беларусь, ОАЭ, Турция, Сербия, Венгрия. Лидерами по поставкам текстильных товаров остаются Китай, Индия, Бангладеш, Вьетнам, Пакистан, Узбекистан. Крупным логистическим хабом стала Турция, так как через нее доступны прямые автомобильные перевозки, а также мультимодальные с использованием железной дороги, морского и автомобильного транспорта», — рассказала в разговоре с RTVI гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Она напомнила, что закупочная цена 300 евро позволяет ввозить товар стандартным путем, но к люксовой одежде такие цены относятся редко.

Импортозамещение по-модному

Растет и количество отечественных люксовых брендов. Блогер Филипп Лобачев считает, что сегодня наступило время российских дизайнеров.

«Безусловно, время изменилось, и российские бренды все чаще появляются в тех местах, в которых раньше вряд ли бы появились. ЦУМ с их отборным селектом не исключение. Отмечу, что Masterpeace продавался в ЦУМе с момента основания и, конечно, сначала это было большим достижением и прорывом. Бренд стоял рядом с Zimmerman на четвертом этаже. Тогда из российских там была представлена лишь Ульяна Сергеенко, а уже сейчас именно четвертый этаж считается пристанищем российских производителей. Это классная особенность времени, что растет кредит доверия к российским брендам.

Растет доверие — растут и продажи. Это легко показывают друзья-коллеги из Red September, которые тоже недавно обосновались в универмаге и рассказали, что только и успевают делать поставки и менять содержимое рейлов, как приходится снова оформлять заказ. Ну и если говорить откровенно, с каким бы департмент стором в мире ни работали российские производители — ассортимент бренда во многом меняется в зависимости от вкуса байера», — говорит Лобачев.

Цены на одежду Red September — премиум-класса: от 10 тыс. руб. за айтем. Тем не менее стилист и байер Алина Ряузова считает, что цены на российские бренды все-таки завышены.

«Понятно, что ткани в основном европейские и брендовые. Но это не значит, что клиенты готовы покупать их [товары российских брендов] по ценам европейских брендов. Пока они не известны, у них нет той красивой истории, того шарма, [как у зарубежных модных домов], чтобы они стоили по цене Saint Laurent или Celine, хотя появились несколько лет назад.

У меня, как байера и стилиста, рука не поднимется купить, например, жакет российского дизайнера за 60-100 тысяч рублей, когда я понимаю, что плюс-минус за эти же деньги на сейле можно купить дизайнерский жакет мирового бренда. Поэтому здесь немножечко рановато, на мой взгляд, российские дизайнеры поднимают цены, как тот же 12 storees или Yulia Wave. Многие [российские] бренды пытаются занять нишу мировых брендов», — подчеркивает эксперт.

Есть ли новинки?

Блогер Алексей Жидковский всегда одевается стильно и дорого — носит Gucci, Chanel, Saint Laurent, Christian Louboutin и Valentino, предпочитает винтаж, но и новинки тоже ему могут приглянуться. Уход из России брендов он на себе не ощутил.

«В ЦУМ завозятся некоторые новые коллекции, также у меня есть свои байеры, которые мне привозят абсолютно все, что я хочу. Я заранее звоню человеку и говорю: «Здравствуйте, мне нужно, например, вот то-то и то-то», — и мне это привозят. Поэтому никакой сложности нет. Сложность в глобальной логистике, конечно, есть, но если что-то надо купить, то, разумеется, байеры едут за границу», — рассказал RTVI инфлюенсер.

Покупатели и стилисты все же замечают новые коллекции закрывшихся в России компаний, а также тех, кто об уходе официально не объявлял. Так, например, в корнере Dolce&Gabbana в ЦУМе представлена летняя коллекция 2023 года с принтом Майолики Кальтаджироне и натуралистическим декором цвета фуксии, убедился RTVI. По всему универмагу расклеена реклама с изображением моделей Brunello Cucinelli и Bottega Veneta, а корнер Loro Piana занимает почти половину третьего этажа. RTVI отправил запрос этим компаниям, но ответа не получил. Стилист Даниил Грачев в разговоре с RTVI отметил, что новые коллекции встречаются, но лишь когда речь идет о нишевых брендах. Магазины пытаются расширить свои линейки, однако пока, по словам стилиста, выглядит это скромно. Основой же бутиков стали коллекции, закупленные до 2022 года.

«Получилось так, что некоторые марки все равно остались. Я имею в виду даже официально. Те же ЦУМ, КМ20, Bosco продают свои остатки. И я думаю, что это прекрасное время для них c точки зрения распродажи всех их стоков. Потому что всевозможные «ЦУМ Outlet» были завалены всякими [вещами от] Dolce&Gabbana, которые не продавались и висели там целыми рейлами. Соответственно, [после ухода зарубежных брендов покупатели] начали переключаться на эту историю, в том числе и смотреть на остатки. И это, кстати, касается и не только одежды, но и сегмента косметики», — добавил Грачев. Если же речь идет о покупке в России новых коллекциях Chanel, Dior и других ушедших зарубежных брендов, он рекомендует «перестраховываться»: или покупать за границей, или запрашивать документы о подлинности.

RTVI отправил запросы в московские универмаги ЦУМ, Bosco, КМ20, а также петербургские ДЛТ и BABOCHKA о том, какие новинки появляются в люксовых универмагах и каким образом их привозят в страну, однако ответа не получил.

Сколько стоит одеться в люкс

При желании за нужной вещью можно доехать и самостоятельно — до люксового бутика в ближайших странах, куда турпотоки еще не перекрыты. Среди стран, куда стоит ездить за люксом, — ОАЭ и Казахстан, за премиумом же держат путь в Турцию и Грузию.

«С момента начала пандемии во всем мире цены на предметы роскоши активно растут, глобальное изменение цен на люксовые товары — около 30% с 2019 г. В России изменения цен еще более значительные, так как помимо мировой инфляции к ним добавляется еще и локальная. Согласно ЦБ РФ, средний курс рубля в 2019 г составлял 67, 35 руб /1 USD, сегодня курс 94 руб/1 USD. Соответственно в РФ рост к ценам 2019 года составляет 60% и выше», — уточняет Анна Лебсак-Клейманс.

Еще одним вариантом для покупки могут стать CDEK Forward, BUYMI, «Почта Global», Shopotam или другие консьерж-сервисы. С их помощью можно заказывать товары с недоступных для россиян Net-a-Porter, Matchesfashion, Farfetch — сайтов по покупке одежды. Доставят товар до дверей, а расплатиться можно российской картой. На Farfetch стоимость многих товаров сопоставима с ценниками бутиков, но иногда по акции можно успеть взять что-то выгоднее.

В 2022 году выручка компании СДЭК выросла на 3,4 млрд рублей по сравнению с 2021 годом, она составляет 25,17 млрд рублей. Выручка BUYMI за 2022 год вышла всего 5,6 млн рублей, компания ушла в минус на 1,7 млн рублей. Сервис «Почта Global» тем временем зарегистрирован в Гонконге, Shopotam — в ОАЭ.

Люксовый секонд-хенд

Среди россиян после марта 2022 года стала популярна еще одна опция — ресэйл. По сути, такие платформы работают как «Авито», но для люкса. Кроме того, некоторые из них открывают оффлайн-бутики. Правда, в этом ничего нового нет: почти каждый московский модник может назвать пару-тройку секонд-хендов, где можно достать винтажные Valentino и D&G. Но есть кардинальное отличие: реселлеры ручаются за подлинность каждого товара и несет финансовую ответственность, если вещь все-таки окажется фейком.

Платформа Oskelly в этом году удивляет изобилием люксовых товаров по ценам премиума. Помимо нее, ресэйл предлагает еще и сам ЦУМ, где появился специальный корнер и свой отдельный сайт, частные продавцы из Instagram*, существует перепродажа дорогих часов на платформе «Перспектива», отыскать подержанный люкс можно и на сайтах Vinage Voyage и themarket. Похожие услуги предлагают и десятки других платформ.

Цены у реселлеров могут приятно отличаться от стоимости новых вещей. Например, культовая модель кроссовок Balenciaga Speed 2.0 стоят на Oskelly как хороший премиум — 33 тысячи рублей, тогда как на Farfetch такую же пару, но новую можно приобрести за 102 тысячи рублей. Заглянув на сайт, можно мысленно перенестись в нулевые, когда курс доллара был около тридцати рублей, или почувствовать себя в отделе премиума. Так, оксфорды Miu Miu можно приобрести за 13 тысяч рублей, а немного потертый, но все еще прекрасный клатч Saint Laurent — за 75 тысяч рублей.

Среди заявленных продавцов на сайте — российские звезды от Насти Ивлеевой и Дины Саевой до Екатерины Мухиной и Эвелины Хромченко. В их профилях выставлены люксовые вещи, которые может купить любой желающий.

«Винтажное я покупаю, например пиджак Yves Saint Laurent. У меня был свой личный загон: не носить вещи пятидесятилетней давности — непонятно, какая там энергетика. Может, человек в этой вещи умер, может, это с похорон, может, его убили. И вот эту энергетику мне не хотелось носить. Но иногда я встречаю такие невозможные вещи, что я, конечно, не могу себе отказать в том, чтобы они у меня были», — поделился своим мнением о ресэйле Алексей Жидковский.

Следующим встает вопрос подлинности таких товаров. Подделки бывают порой настолько качественными, что даже стилисты, способные разглядеть любой неровный шов, не могут отличить ее от оригинала. На это ресэйл-платформы отвечают личной проверкой качества.

Даниил Грачев объяснил, как обычно происходит проверка люкса. В зависимости от политики компании процедура может отличаться, но чаще всего алгоритм выглядит так: товар привозят в офис, его осматривают эксперты, фотографируют, запускают программу, которая тоже вычисляет вероятность фейка, затем сотрудники эту информацию анализируют. После этого и определяется подлинность товара, а в его карточке указывается его состояние.

Стоит ли рассчитывать на новинки

Новинки, как мы выясняли, в Москве и Петербурге найти можно. Причем пользоваться для этого услугами байеров или консьерж-сервисов необязательно. Некоторые новые коллекции можно отыскать в оффлайне — ЦУМе, ДЛТ, Bosco, КМ20 и других универмагах. А если хочется чего-то определенного, оперативно работают консьерж-сервисы. Однако заранее стоит подготовиться, что цены могут неприятно удивить: и в корнерах, и при оформлении зарубежной доставки, и порой даже у реселлеров.

Выгоднее и безопаснее, по мнению экспертов, покупать люкс самостоятельно в бутиках ближайшего зарубежья и отправлять вещи на проверку подлинности — на всякий случай.

«Те, у кого были деньги на то, чтобы одеваться в люксовые вещи, продолжают это делать — просто не в Москве. Ты можешь улететь в Эмираты, куда-нибудь еще и спокойно там все это себе приобрести. Поэтому те люди, которые привыкли одеваться исключительно в бренды, они это и продолжают делать. Вот люди, у которых люксовые бренды составляли определенный процент, возможно, небольшой, переходят на другие марки, например, присматриваются к российским брендам», — резюмирует стилист Алексей Сухарев.

