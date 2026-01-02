Группа AY YOLA — феномен 2025 года. Коллектив из Башкортостана покорил не только локальные и федеральные чарты, но и полюбился аудитории за пределами России. RTVI совместно с сервисом «КИОН Музыка», по итогам года которого песня Homay стала треком года, узнали, какими принципами они руководствуются при создании треков, отношение к популярности и хейту, а также уточнили планы по записи второго альбома.

— Что за 2025 год стало для вас наиболее ярким событием в вашей жизни?

— Сложно назвать одно самое яркое событие, так как 2025 год сам по себе очень насыщенный. Скорее это была целая череда ярких событий, потому что о Башкортостане, о башкирском народе, культуре и, особенно, о нашем главном сокровище древнем эпосе «Урал-Батыр», не скромничая, узнали во всем мире. Нам пишут люди из разных стран, появляются комментарии и предложения. Для нас это большая радость и гордость.

Для нашего народа этот год действительно особенный. Ранее не было таких прецедентов, чтобы башкирский язык и традиции так массово и естественно выходили на мировой уровень и находили отклик у совершенно разных людей.

Мы смогли привлечь интерес молодежи к родному языку, культуре, в частности к эпосу «Урал-Батыр», и ценностям, которые заложены в него. Многие пишут, что начали возвращаться к корням, составлять родословные, интересоваться историей семьи. Кто-то после концертов покупает билеты в Башкортостан. Дети стараются учить башкирский язык, петь песни, танцевать, начинают учиться играть на национальных инструментах.

Наверное, именно это и стало главным итогом 2025 года: через музыку удалось пробудить интерес к глубинным, сокровенным ценностям и сделать их живыми и значимыми для людей по всему миру.

— Вашу группу, вашу песню Homay узнал весь мир. Какую новую высоту вы рассчитаете покорить в новом году?

— Узнал, конечно, весь мир. Если смотреть статистику, это больше двух миллиардов. Значит, есть куда еще расти.

Хочется, чтобы узнали и остальные шесть миллиардов. Чтобы пингвины в Антарктиде, а львы и жирафы в Африке танцевали под AY YOLA. (смеются)

— Какие у вас творческие планы на следующий год?

— В следующем году, наверное, планируем сделать уже запланированные фиты и написать второй альбом. Это, пожалуй, план максимум. Запись альбома — процесс непростой, особенно с теми смыслами, с которыми мы работаем. Поэтому предстоит серьезная работа.

— Вы рассказывали, что вам поступали предложения о сотрудничестве из Китая, из Катара, из Турции. Вы планируете их принять?

— Да, такие предложения действительно есть. Планируем принять и посмотреть, что из этого получится.

— Недавно завершился ваш тур по России. Когда планируется мировой тур?

— Мы планируем с российских туров перерасти в международные. Каждый артист, наверное, хочет, чтобы тур был не только в его стране, но и далеко за пределами.

— Как вас поддерживают зарубежные коллеги? Что вам пишут в соцсетях? Быть может, кто-то предлагал снять совместное видео или просто писал в личные сообщения слова поддержки?

— Активно поддерживают, оставляя большое количество комментариев. Мы смотрим, все видим и читаем. Предложений тоже очень много: совместные видео, клипы, ремиксы, про которые чрезвычайно много пишут. Это радует.

— Вместе с популярностью часто приходит и хейт, к вам в комментарии часто приходят и не с лучшими пожеланиями. Как вы на них реагируете?

— Каждый из нас и до проекта AY YOLA был состоявшимся артистом, просто сейчас популярность стала масштабнее, выйдя на всероссийский уровень. У каждого появилась новая аудитория. А вместе с ростом популярности, как правило, растёт и хейт.

Мы относимся к этому философски. Если в комментариях есть конструктивная критика и повод о чём-то задуматься, мы стараемся это услышать и сделать выводы. Если же это просто попытка задеть или спровоцировать, то, как правило, за этим стоит нехватка любви, принятия, внимания. Люди таким образом пытаются привлечь его к себе или самоутвердиться.

Что такое зло и добро? Зло — это недостаток добра. Тьма — это недостаток света. Ненависть — это недостаток любви. Поэтому мы стараемся оставаться на стороне света и не застревать в этом.

— Ваши треки часто напоминают сказки и основаны на мифах. Поступали ли вам предложения о том, чтобы записать саундтреки к фильмам или играм?

— Не совсем на мифах. Наше творчество основано на башкирском эпосе «Урал-Батыр». Это один из эпосов, а таких произведений у нас очень много — наш фольклор чрезвычайно богатый.

Предложения по созданию саундтреков действительно поступают. Более того, мы уже записали несколько композиций для фильмов и даже снялись в одном из них. Премьера состоялась на Новый год.

Изначально мы и задумывали этот альбом так, чтобы он мог жить не только в музыкальной среде. Сейчас проекту ещё нет и года, и всё только начинается, поэтому мы уверены, что предложений по фильмам и другим форматам будет ещё много.

Даже если что-то не придёт извне, мы сами будем двигаться в этом направлении. Для нас эпос — не только музыка. Это сохранение истории в разных формах: кино, анимация, визуальные проекты. Это большая концепция и большие планы.

— Давайте пофантазируем: если бы вы могли написать саундтрек к любому существующему фильму, что это был бы за фильм?

— Наверное, это был бы фильм в духе «Дюны» или «Монгола», а может быть и как «Троя». Фильмы в жанрах фэнтези, фантастика, историческое кино либо проект с небольшим участием персонажей вселенной Marvel. Можно добавить чуть-чуть экшена — «Безумный Макс» в пример.

— Как вы думаете, группа AY YOLA окончательно нашла свой стиль и свое звучание или со временем ваши темы и музыка могут трансформироваться в нечто совершенно другое?

— Наверное, мы бы сказали так: AY YOLA — это коллектив, который должен всегда звучать в тренде. То, куда движется музыка, молодёжь, прогрессивная и креативная часть общества, способная что-то менять в мире. Нам важно чувствовать, какие смыслы и какое звучание сегодня откликаются этим людям, и что мы можем дать через творчество как мягкую силу. Это и есть AY YOLA.

Это адаптивный музыкальный проект, который всегда будет стремиться делать максимально современную музыку, опираясь при этом на незыблемые ценности, доставшиеся нам от предков. Есть вещи, которые не меняются никогда. Меняются эпохи, люди, события, но остаётся внутренний свет и внутренняя тьма, их баланс и выбор, который делает человек, чтобы прийти к гармонии. Вот эту гармонию мы стараемся на понятном творческом языке упаковать в самые современные тренды. Поэтому окончательного звучания у AY YOLA нет.

— Какое из современных направлений в музыке вам ближе больше всего? С чем бы вам еще хотелось поработать?

— Во всё самое современное и интересное мы стараемся привнести смысл. Актуальные музыкальные направления постоянно меняются, музыка развивается очень быстро как и весь мир в целом. Сейчас вообще ничего не стоит на месте, всё динамично, особенно с учётом развития искусственного интеллекта.

Поэтому мы видим свою цель в том, чтобы упаковывать вечные смыслы в новейшие формы. В этом смысле, еще раз повторюсь, AY YOLA — адаптивный проект.

При этом у нас у всех разные музыкальные вкусы. В чём-то мы совпадаем, а где-то не очень: у каждого есть свои предпочтения, которые могут не всегда полностью разделять другие участники коллектива. Но мы стараемся находить общее звучание, которое откликается всем, и уже с ним работать.

— Вы говорили, что скоро ваш новый альбом выйдет на виниле. Почему этот носитель для вас так важен?

Наверное, потому что винил — носитель, который никогда не утратит свою ценность. Это классика, звучащая очень тепло и мягко, по-настоящему живо и с душой. В этом есть ретро-ощущение. Его сложно объяснить словами, но это что-то уютное. У музыки на виниле своя особая энергия.

Тем более сегодня, когда превалирует цифровая среда. Нам важно сделать винил не просто носителем, а красиво и стильно упакованным объектом со смыслом, в котором будет отражена наша идентичность и башкирская основа. Каждая деталь имеет значение: картинка, описание, сама обложка, материал. Всё это будет в нашем стиле, чтобы можно было просто прикоснуться и почувствовать коллектив, его душу и идеи.

— Какие подарки вы получили на Новый год?

Мы получили признание от разных стримингов, например, песня HOMAY стала треком года в сервисе «КИОН Музыка», телеканалов, радио, СМИ, журналов, приняли участие в съёмках многих праздничных программ. Для нас это и есть настоящий новогодний подарок — мы воспринимаем это как знак, что наше творчество услышали и приняли. Это очень ценно.

А если говорить о подарках в целом, то во время тура их было действительно очень много. Нас невероятно тепло принимали. Люди приносили национальные блюда: казылык, бешбармак, баурсак, чак-чак и было видно, что всё это готовилось с душой. Дарили разные рукодельные вещи, среди которых выделялись изделия, сделанными руками детей. Были куклы, украшения, разные сувениры, очень много рисунков — и от слушателей разных возрастов. Нам даже передавали смешные и добрые карикатуры и настоящие картины, мастерски выполненные.

Наверное, это можно считать нашим новогодним подарком. Тур стал завершением этого года и одновременно подготовкой к следующему, что наделило нас истинной новогодней атмосферой.

— Что вы могли бы пожелать нашим читателям на праздник?

Мы хотим пожелать всем большой любви. Наверное, это и есть главный двигатель и фундамент, на котором держится весь мир. Любви, счастья, радости, благодати, признания.

Но самое важное — умения фокусироваться на своих целях и идти к ним. Даже если не всё получается сразу. Мы руководствуемся принципом: если есть желание, Вселенная или Творец отвечает «да», и это происходит сразу, либо «да, но позже», либо «у меня для тебя есть кое-что получше». И зачастую, когда что-то не получается, через время приходит другое. И оно оказывается гораздо сильнее и важнее того, о чем мечтали изначально. Иногда то, что приходит позже, оказывается лучше, чем если бы получилось сразу.

Поэтому мы хотим пожелать наслаждаться не только достигнутыми целями, а самим путём к ним. Радоваться жизни здесь и сейчас, а не жить в ожидании момента, когда «вот сделаю, вот куплю, вот достигну — и тогда буду счастлив». Так человек никогда не становится по-настоящему радостным. Он всё время живёт в режиме ожидания. Мы желаем быть счастливыми и радостными здесь и сейчас, проходя свой жизненный путь и ценя каждый прожитый день.