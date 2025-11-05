С 6 по 7 ноября в Москве пройдет второй международный форум «Культура. Медиа. Цифра», ставший крупнейшей площадкой для диалога между медиа, технологиями и искусством в странах СНГ. В этом году форум преобразуется в настоящую «фабрику решений», где шесть тематических треков объединят более 50 мероприятий и 160 спикеров из 20 стран.

Деловая программа построена вокруг идеи, что самые прорывные продукты рождаются на стыке индустрий. В дискуссиях примут участие представители ведущих медиахолдингов, продакшн-компаний, digital-платформ, музеев и креативных агентств. География спикеров охватывает Азербайджан, Армению, Беларусь, Бразилию, Великобританию, Индию, Иран, Казахстан, Румынию, ОАЭ, Узбекистан и Южную Корею.

В треке «Медиасеть» участники обсудят эффективность контента в разных регионах и инструменты дистрибуции без блокировок. Своим опытом поделятся представители Москино, киностудии им. Горького, «Беларусьфильм» и «Кыргызфильм». Особое внимание будет уделено изменению человеческих отношений в цифровую эпоху — в сессии «Культура свайпов: теряем ли мы романтику?» примут участие телеведущая Роза Сябитова и блогер Ольга Парфенюк.

Трек «Кинополе» будет посвящен анализу форматов, переживших эпохи и платформы. На сессии «Игра вдолгую: анатомия бессмертных ТВ-форматов» телеведущие и продюсеры Елена Летучая, Гарик Мартиросян и Александр Масляков-младший обсудят, как создавать проекты, становящиеся культурными кодами эпохи.

В треке «Техномагия» focus сместится на искусственный интеллект и виртуальный продакшн. Арт-директор VK Артемий Лебедев расскажет о том, как ИИ меняет профессию дизайнера. В дискуссиях примут участие технологические команды VK, XOVP, Wargaming и GigaChat.

Культурные институции представят свой опыт в треке «Арт-ресурс». Кураторы Пушкинского музея, Третьяковской галереи и Музея Москвы обсудят геймификацию, интерактив и работу с цифровыми маршрутами. Отдельное внимание будет уделено книжной индустрии — в панели «Книжный шкаф vs цифровая витрина» издательства ЭКСМО, Ad Marginem и МИФ найдут баланс между офлайн-экспертизой и алгоритмами маркетплейсов.

Для гостей форума организуют специальные зоны, включая уголок ретро-игр с оригинальными аркадными автоматами и приставками Sega и PS1, а также книжный корнер с изданиями от ведущих российских издательств. Форум станет площадкой для выработки практических решений, способных ускорить развитие и экспорт контента из стран СНГ, объединив профессионалов из сферы медиа, кино, IT, арт-институций и креативных индустрий.