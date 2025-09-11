Кинокомпания «Вольга» опубликовала первый трейлер фильма «Лермонтов» режиссера Бакура Бакурадзе. Картина, посвященная трагическим последним дням жизни великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова и его роковой дуэли с Николаем Мартыновым, готовится к выходу в широкий прокат 16 октября.

Главные роли в картине исполнили Илья Озолин, воплотивший на экране образ поэта, и Евгений Романцов, сыгравший его оппонента Мартынова. В съемках также приняли участие Вера Енгалычева, Андрей Максимов, Уршула Малка и другие актеры. Создатели фильма стремились к исторической достоверности — съемочный процесс проходил в Пятигорске, где разворачивались реальные события июля 1841 года.

«Лермонтов — абсолютная тайна для нас. Когда его убили, ему было всего 26 лет, почти ребенок. Он был офицером, но при этом абсолютным романтиком, одиночкой, сиротой. Избалованным, но очень чувствующим, говорят, что в чем-то неприятным, но и к этой неприятности, мне кажется, нужно подходить не как к голому факту. Ведь иногда у „неприятности“ есть причина, она может быть защитной реакцией. Вдумайтесь, он написал „Героя нашего времени“ в 22 года. И ты видишь, какая в нем глубина, какое переживание, какое человеколюбие, насколько он одинок. Даже портреты Лермонтова, которые мы имеем, не похожи друг на друга. Все современники говорили, что Лермонтов ни на одном портрете не изображен правдиво. И, мне кажется, это тоже не случайно. Он был неуловимым», — поделился режиссер.

Как отметил продюсер проекта Сергей Сельянов, выбор Лермонтова в качестве центральной фигуры для Бакурадзе был закономерен. Это крупнейшая фигура русской культуры, одинокая и трагическая судьба которой неразрывно связана с Кавказом, что всегда было близко режиссеру. Премьера ленты состоится в рамках фестиваля «Маяк», а уже 16 октября этого года кинокартину выпустят в российский прокат компании «Вольга» и К24.