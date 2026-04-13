Студия Lionsgate выпустила трейлер фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» — приквела популярной франшизы, основанного на одноименном романе Сьюзен Коллинз 2025 года. Режиссером вновь выступил Фрэнсис Лоуренс, снимавший предыдущие части серии.

Действие разворачивается за 24 года до событий оригинальной трилогии. В центре сюжета — 50-е Голодные игры, юбилейная Квартальная бойня. По правилам этого года каждый дистрикт обязан отправить не одного, а двух трибутов, так что вместо 24 участников в бой вступают 48. Главный герой — 16-летний Хеймитч Эбернети, который позже станет наставником Китнисс Эвердин. Его роль исполнил Джозеф Зада. В оригинальной серии Хеймитча играл Вуди Харрельсон.

В фильме также снялись Эль Фаннинг в роли молодой Эффи Тринкет (в оригинале — Элизабет Бэнкс), Рэйф Файнс — президент Сноу (ранее эту роль исполнял Дональд Сазерленд), Киран Калкин — ведущий Цезарь Фликерман, Джесси Племонс — молодой Плутарх Хевенсби, Гленн Клоуз — чиновница Двенадцатого дистрикта, а также Майя Хоук, Уитни Пик, Маккенна Грейс и другие.

В российский прокат «Голодные игры: Рассвет жатвы» выйдет 19 ноября 2026 года, дистрибьютором в России выступает «Атмосфера кино». В США премьера назначена на следующий день.