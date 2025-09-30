30 сентября состоялась мировая премьера нового романа Анджея Сапковского «Перекресток воронов», посвящённого молодому Ведьмаку Геральту. Книга одновременно вышла в России и в мировом релизе — бумажная версия от издательства АСТ и электронно-аудиоформаты доступны эксклюзивно в сервисе Яндекс Книги. Аудиоверсию озвучил актёр Всеволод Кузнецов, знакомый по роли Геральта в играх и аудиокнигах.

«Перекресток воронов» впервые за 12 лет возвращает поклонников к ранним страницам истории Белого Волка. Сюжет рассказывает о молодом Геральте, столкновении с опасными чудовищами и предательством. Молодой ведьмак впервые отправляется в большое путешествие за пределами Каэр Морхена, ему предстоит начать убивать чудовищ и научиться зарабатывать чеканные монеты. Обложку для книги создал Сергей Неживясов, а перевод подготовил Вадим Кумок.

Цикл «Ведьмак» лег в основу трёх известных игр, нескольких телесериалов и двух анимационных фильмов, а суммарный тираж книг Сапковского в России приближается к 3 миллионам экземпляров.

Во вселенную «Ведьмака» входят несколько книг Анджея Сапковского, включая сборники рассказов «Ведьмак» и «Дорога без возврата», основные романы цикла — «Последнее желание», «Меч Предназначения», «Кровь эльфов», «Час Презрения», «Крещение огнём», «Башня Ласточки», «Владычица Озера», а также дополнительный роман «Сезон гроз» и сборник рассказов «Что-то кончается, что-то начинается», написанный в Сапковским вместе с другими авторами.