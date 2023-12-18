В московском кинотеатре «Иллюзион» состоялся специальный показ в честь выхода всех эпизодов детского скетч-сериала «ШКЛТ 2.0». Об этом сообщает пресс-служба Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

«ШКЛТ 2.0» сочетает жанры сериала и скетч-шоу о школьниках. В нем есть как пародии на музыкальные хиты, рекламу и трейлеры вымышленных кинокартин, так и сюжетные истории. Они объединяют юмор, приключения, узнаваемые ситуации и познавательные элементы. В первом сезоне команда юных героев перехватывает инициативу у взрослых, чтобы самостоятельно снять популярный ТВ-проект. Во втором сезоне герои снова собираются вместе, чтобы создать новое шоу — музыкальное. Они преодолевают трудности, обретают друзей, снимают скетчи, музыкальные клипы, получают новые знания — и понимают, что без помощи взрослых им порой не обойтись.

«В команде сериала #ШКЛТ есть звезды, которые создают лучшие юмористические шоу страны. Поэтому в сериале много шуток и забавных пародий. И вообще проект получился легким и задорным благодаря юным актерам, работать с которыми бывает порой непросто, но они точно заряжают своей энергией и делают детьми всех, кто находится на съемочной площадке. Именно таким и должен быть современный проект для подростков: ярким, динамичным и обязательно — добрым. В развлекательном формате дети узнают действительно важные и полезные вещи» , — отметил исполнитель главной роли в сериале «#ШКЛТ2» Егор Дружинин.

Всего на стриминговом сервисе Wink вышло 16 серий «ШКЛТ 2.0» по 12 минут. Продюсерами проекта выступили Наталья Еприкян (Comedy Woman) и Дмитрий Грачев. Производством занималась «Студия Гранат» при поддержке «НМГ Студии» и ИРИ. В сериале играют Егор Дружинин, Светлана Камынина, Андрей Леонов, Сергей Епишев, Софья Кругова, Борис Верхов, Гриша Дудник, Нелли Уварова и другие.