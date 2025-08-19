В галерее ART & BRUT 16 августа завершилась выставка Tasha Artzolotoe под кураторством Кати Нечаевой «13 сезонов: охота на бабочек». Художница воспринимает мир через тонкие изменения природы — таяние снега, шуршание крыльев бабочек, распускание цветов. Куратор Катя Нечаева рассказала, как родился проект и что о нем стоит знать.

— Как вы пришли к решению о создании этой выставки? Что вас привлекло в работах Tasha Artzolotoe?

— Таша уже больше года работает над этой серией работ, и так как летняя серия получилась наиболее цельной по количеству работ, мы решили в середине лета сделать ей выставку — как раз о лете. Мы дополнили её ещё одной темой из серии «13 сезонов. Воды Миллюзины», так как в этой серии также были завершены все холсты, и мы решили её показать.

— Почему было выбрано именно такое название — «13 сезонов: охота на бабочек»? Что символизирует число 13 в контексте выставки?

— «13 сезонов» — это условное название, так как для художницы сезонов больше, чем четыре. Она видит любые микроизменения в природе: таяние снега — это не обязательно про весну, а про определённое состояние природы. Или, например, время опадания лепестков пионов — это одна из частей лета.

— Какие смыслы вы вместе с Tasha Artzolotoe вкладывали в эту выставку? О чём она?

— Она о чувственном восприятии явлений в природе. О том, как можно попробовать услышать шуршание крыльев бабочек или песню шмеля, распускание лепестков цветов.

А если говорить о «Водах Миллюзины», то это о том, как можно погрузиться в глубокие тёмные воды, если попробовать взглянуть глубже, минуя отражение.

— Как бы вы описали стиль Tasha Artzolotoe? В чём уникальность её работ?

— Ташин стиль — экспрессионизм. Она добавляет фигуративные элементы уже поверх экспрессии: иногда они появляются после того, как она выплеснёт несколько слоёв на холст, а иногда она их проецирует ещё на белый холст.

— На какие смысловые блоки разделена экспозиция?

— Как я упомянула ранее, в экспозиции присутствуют два сезона: «Охота на бабочек» — это жаркий полдень в середине лета, а «Воды Миллюзины» — это озеро, заросшее травой, в чьих водах, возможно, водятся духи.

— Что стоит знать зрителям о Tasha Artzolotoe? Как она пришла к этому стилю?

— Она пришла к нему через изучение разных техник и изучение себя как художника. Ей крайне важно передать момент истины — впечатление от увиденного.

Её стиль — это абстрактный экспрессионизм, а экспрессионизм вообще — именно тот художественный язык, который позволяет максимально точно выразить эмоцию, передать её и запечатлеть без лишних деталей.

— На выставке представлен также видеоарт художницы. Вы не могли бы рассказать о нём подробнее? Какое место в её творчестве он занимает?

— Это скорее её первый опыт, сделанный по типу качественного рилса. Но получилось атмосферно.

— Вы наверняка уже успели пообщаться с посетителями выставки. Что они говорят об экспозиции? Какие чувства она вызывает?

— Выставка получилась очень летняя и оттого актуальная. Люди почувствовали и унесли с собой именно эти ощущения.