С 19 по 21 февраля 2026 года в выставочном центре «Крокус Экспо» пройдет международная выставка мебели, интерьерных решений и искусства ARTDOM. В экспозиции примут участие более 450 брендов из 19 стран, включая Италию, Испанию, Бразилию, США и другие государства. Главной темой предстоящего события станет концепция SENSE SENSORY, посвященная взаимодействию дизайна со всеми пятью чувствами человека.

Выставка расширила список международных амбассадоров. К Джулио Каппеллини присоединились миланская галеристка Россана Орланди, архитектор Карло Коломбо, дуэт Draga & Aurel, посол бразильского дизайна Лисса Кармона и другие эксперты индустрии. Российское направление представят основательница Marina Gisich Gallery Марина Гисич и арт-директор GeometryDesign Ирина Глик.

В ноябре 2025 года выставка ARTDOM RIYADH пройдет в Эр-Рияде с участием более 200 международных брендов. Мероприятие откроется гала-ужином с участием членов королевской семьи Саудовской Аравии. В 2026 году мероприятие запланировано в Дубае.

В рамках московской выставки продолжится международный конкурс предметного дизайна ARTDOM TALENTS 2.0. Жюри из итальянских, бразильских и российских экспертов будет оценивать работы участников. Победители получат денежные призы и статуэтки от Джулио Каппеллини. Впервые на выставке можно будет приобрести объекты коллекционного дизайна.

По словам основателя и креативного директора ARTDOM Дарьи Золотовой, выход на международный рынок позволит проекту стать частью мирового дизайн-сообщества. Выставка включает деловую программу с участием амбассадоров проекта и профессиональный форум для девелоперов.