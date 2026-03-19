До 12 мая в VS Gallery открыт выставочный проект «Symbiosis Vol. 2: между материей и данными», где Аристарх Чернышев и Julia Cyberflora исследуют границы взаимодействия физического и цифрового миров. Их работы, наполненные инновационными технологиями и глубокими концепциями, создают диалог между материальными объектами и виртуальными данными, приглашая зрителей переосмыслить привычные представления о реальности и искусстве. Команда RTVI пообщалась с художниками о работах, представленных на выставке, и истории их создания.

«Инфочеловек»

Идея «Инфочеловека» появилась у меня довольно давно. Мне хотелось создать образ современника, который полностью состоит из информации, соткан из нее, но не было подходящей технологии. Пару лет назад я придумал, как делать подобные объекты, а полтора года назад появился первый рендер.

«Инфочеловек» является материализованным воплощением идеи о том, что мы состоим из информации, и то, какая информация окружает нас в медиапространстве, определяет то, кем мы являемся. В итоге тот, кто управляет инфопотоками, формирует нас.

Какого цвета может быть информация? Любого — она не имеет вещественного воплощения, может только отображаться на устройствах вывода данных: дисплеях, LED-панелях, инфотабло, может быть распечатана на принтере. Поэтому материал и текстура объекта диктуются его функциональностью, то есть «Инфочеловек» сделан из кастомного информационного табло наподобие «бегущей строки». Если развернуть эту бегущую строку в прямую линию, то ее длина составит около 12 метров.

Сердце «Инфочеловека» — это контроллер, который разрабатывал инженер, специалист по микроэлектронике, с которым я сотрудничаю с нулевых годов. Разработка контроллера была начата в декабре 2024 года, а в июне 2025 появился первый опытный образец, который прошел тестовые испытания на первых двух объектах — «Инфотэг» и «Инфосплетение», — и впоследствии был доработан с более мощной микросхемой, управляющей работой контроллера.

«Инфоклубок»

С работы «Инфоклубок» началась новая серия «ДатаЦентр» (куда входят «ИнфоТэг», «ИнфоСплетение» и «Инфочеловек»), для которой я использовал форму трикверта.

Медиаскульптура осесимметрична и построена на цифре «три» — она состоит из трех одинаковых элементов и повторяет саму себя при центральном повороте на 120 градусов.

Подобные изображения — трикверты — всегда символизировали триаду или триединство и отражали движение солнца: восход, зенит, закат. В моем варианте это триединство информационного пространства — Loading — Connecting — Transferring. Во всех случаях и всевозможных трактовках эта фигура являлась символом гармонии. Именно гармония — основополагающий лейтмотив этой работы.

«Абстрактная Инженерия»

Серия «Абстрактная Инженерия» появилась в 2024 году — к выставке «Техноорганика» в BoscoVesna были сделаны надувные объекты большого размера (3—4 метра) и плоские на фасад. А объект Engine #1, который представлен на выставке, был сделан в прошлом году, в феврале, к выставке «Моей матерью был компьютер» в галерее «Цифергауз» под кураторством Ольги Вад.

«Абстрактная Инженерия» — это свободный, ничем не ограниченный полет инженерной мысли, когда между собой скрещиваются произвольные устройства, механизмы и принципы функционирования. Для объекта Engine #1 я выбрал процесс скрещивания синхрофазотрона, ядерного реактора и кровеносной системы человека, поэтому биологические формы сочетаются с металлическими поверхностями и внутренним свечением.

Stellara

Мне давно хотелось создать нечто, напоминающее комету. Стремительная, узнаваемая форма всегда казалась мне привлекательной с точки зрения динамики и пропорций.

В 2025 году, отчасти из-за постоянно попадающихся на глаза новостей о комете 3I/ATLAS, этот образ не оставлял меня. Мне нравилось читать более-менее научные новости на эту тему и самые разные спекуляции про инопланетян — чем забавнее, тем лучше.

Так изначально минималистичная форма «приближающегося стремительного тела» в моем воображении постепенно наполнялась пружинистыми ростками, бурлящей жизнью и разным прекрасным гипотетическим содержанием. Постепенно сформировался образ Stellara, которому чем более он «приближался к земле», тем более приходилось претерпевать изменения и принимать компромиссы творческой мысли с миром вещей.

Umbra Xenos

Рабочее их название — «Жуки». Это графические жизнеформы, возникшие из гипотетической возможности использовать «темную», «иную» субстанцию для создания симметричных клякс, монотипий, своеобразных пятен Роршаха и развития из кляксы фантастических существ. После создания абстрактного симметричного силуэта художник дополняет его деталями с помощью цифровой кисточки и промптов в нейросети — попеременно.

Эти существа — эскапизм любопытного ребенка: изучать, смотреть, впитывать знания, бережно создавая и упорядочивая свою собственную коллекцию, подобную той, что однажды увидел в краеведческом музее.

Взгляд в параллельно существующий неантропоморфный мир, ведущий свою особенную жизнь, полностью оторванную от привычной суеты взрослых или оценок в школе.

Crypto invaders

Для создания масок, голов или более или менее антропоморфных скульптур я всегда использую скан моей собственной головы, начиная рисовать форму поверх собственного лица. Crypto invaders — не исключение.

В процессе часто приходится что-то отрезать и добавлять, вытягивать, деформировать, сращивать части моделей между собой. Чем дальше, тем больше я ухожу от антропоморфности, и настоящая работа художника для меня начинается, когда «маска» практически не напоминает «лицо», оставляя лишь пропорции, по которым зритель все же может легко идентифицировать «голову».

Впрочем, совсем уйти от антропоморфности бывает сложно. В процессе работы над одним из Crypto invaders на этапе создания технических элементов мне нужно было сделать монтажные вставки, и я, отделяя часть модели в 3D, обнаружила внутри форму, напоминающую мое лицо, почти совсем смытое и сглаженное, как кусок мыла. Это было жутко.

Кроме того, это была большая и сложная работа, проделанная моими друзьями из Midas Labs в Санкт-Петербурге. Создать ровный толстый слой блестящего металла без посторонних наростов на такой сложной форме — настоящий вызов.