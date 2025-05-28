С 6 июня по 24 августа 2025 года в Музее Москвы пройдет выставка «Высоко под землей», приуроченная к 90-летию Московского метрополитена. Проект организован совместно Музеем транспорта Москвы и Музеем Москвы. Экспозиция объединит более 350 объектов из 25 государственных и частных коллекций, включая Третьяковскую галерею, Русский музей и Музей архитектуры имени Щусева.

Выставка посвящена метрополитену как культурному пространству, где пассажиры ежедневно взаимодействуют с произведениями искусства. В экспозицию войдут мозаики, витражи, скульптуры, архивные фотографии и макеты станций. Среди авторов представленных работ — Вера Мухина, Павел Корин, Андрей Кузнецов и Леонид Берлин. Отдельное внимание уделено материалам из семейных архивов художников, участвовавших в оформлении метро.

Экспозиция разделена на четыре тематических блока. Раздел «Знакомое» включает объекты, которые встречаются пассажирам ежедневно, такие как эскизы Алексея Душкина для станции «Маяковская». В «Забытом» представлены утраченные элементы, например, макеты вестибюлей станций «Лубянка» и «Курская». Блок «Грядущее» демонстрирует мультимедийные проекты будущих станций, а «Невоплощенное» — цифровые копии нереализованных архитектурных проектов.

В рамках выставки запланированы лекции, экскурсии и детские программы. Посетители также смогут увидеть материалы из коллекции Музея транспорта Москвы, которые войдут в будущую постоянную экспозицию в гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице.