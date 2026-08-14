«Шепот сердца» студии Ghibli в новой 4K-реставрации, боди-хоррор «Ешь, молись, худей», инсталляция-спектакль «Радость-свадьба» с костюмами Андрея Бартенева и выставка художниц XX столетия «Не только музы» в Postrigay Gallery. А также международный гастрофестиваль «Тайгастро» и ещё 10 выставок в Москве. Рассказываем, куда сходить на выходных 15 и 16 августа.

«КУБ»

С 15 августа по 20 сентября в арт-платформе «КУБ» на Тверской открываются 15 новых выставок современного искусства. В большом зале — проект «Москва. Статика. Динамика»: диалог монохромных фотографий Михаила Розанова и ярких картин на светоотражающих тканях Кирилла Кипяткова. В галерее ЛУЧ также покажут «Золото и сталь» — фотографии Алексея Есипова на металле.

Галерея Анастасии Постригай представляет выставку «Не только музы» с работами Лидии Мастерковой, Валентины Кропивницкой и других художниц, чьи имена долго оставались в тени знаменитых мужей. Фонд «Второе дыхание» в лектории показывает проект «Все, что останется после меня» — о памяти и утрате.

Также в программе: групповая выставка «Следуй за мной» в галерее ТРИПТИХ, «Ча-ща» в галерее Монарт, «Вторжение в пейзаж» в галерее ПЛАНЗ и «Попробуйте позже» от объединения «Союз невозможных» в галерее Синтакс. А также персональные проекты Ирины Зюськиной, Владислава Разгулина, Романа Резницкого, Ани Ману, Авроры Лоттон, Кати Афониной и Кати Злой.

«Не только музы»

С 15 августа по 20 сентября в арт-пространстве «КУБ» на Тверской Postrigay Gallery представит групповую выставку «Не только музы». В экспозиции — работы Лидии Мастерковой, Валентины Кропивницкой, Ольги Потаповой, Натальи Гончарук и Марии Раубе-Горчилиной — художниц, чьи имена важны для истории русского искусства, но часто упоминаются в паре с их известными мужьями и спутниками. Куратор и основательница галереи Анастасия Постригай отмечает: «Ни одна из них не была только тенью рядом с известным именем. Здесь они проявятся не как музы и спутницы, а как мастера с уникальным высказыванием». В экспозиции — плотные цветовые холсты Мастерковой, фантастические миры Кропивницкой, абстрактный экспрессионизм Гончарук, работы Потаповой и Раубе-Горчилиной, чья собственная биография оставалась в тени роли хранительницы.

«Шепот сердца»

Кинопрокатная компания Vereteno совместно с RWV Film выпустила в кинотеатрах культовое романтическое аниме студии Ghibli «Шепот сердца» в новой 4K-реставрации. Это единственная полнометражная работа режиссёра Ёсифуми Кондо, сценарий и раскадровки к которой создал Хаяо Миядзаки по мотивам одноимённой манги Аой Хираги.

14-летняя Сидзуку Цукисима живёт в Токио, обожает читать и мечтает найти своё призвание. В библиотечных формулярах она постоянно замечает одно и то же имя — Сэйдзи Амасава. Незнакомец оказывается одноклассником, который, как выясняется, тоже берёт те же книги. Постепенно их случайная связь перерастает в нечто большее: стремление Сэйдзи стать скрипичным мастером пробуждает в Сидзуку желание тоже найти свой путь. Она начинает писать историю о загадочном коте Бароне — статуэтке из антикварной лавки, которая станет одним из самых узнаваемых символов вселенной Studio Ghibli.

«Ешь, молись, худей»

Кинопрокатная компания Уорлд Пикчерз выпустила в российских кинотеатрах провокационный боди-хоррор «Ешь, молись, худей» режиссёра Натали Эрики Джеймс («Реликвия», «Квартира 7А»). Специальные показы картины пройдут 11 и 12 августа в Москве в кинотеатрах «Синема Парк Европейкий» и «Пионер», а в Санкт-Петербурге — в «Формула кино Галерея» и в «Великан Парк».

По сюжету студентка-медик Хана в погоне за идеальной фигурой увлекается экспериментальным методом похудения с использованием человеческих останков — но чем стройнее она становится, тем ненасытнее преследующее её существо. Фильм, который критики сравнивают с «Субстанцией» Корали Фаржа, получил 70% на Rotten Tomatoes и был показан на фестивалях в Санденсе и Берлинале.

В ролях — Мидори Фрэнсис («Анатомия страсти»), Даниэль Макдональд («Птичий короб», «Леди Бёрд»), Мадлен Мэдден («Пикник у висячей скалы») и Роберт Тейлор («Матрица»). Режиссёр описывает фильм как «Портрет Дориана Грея, но вместо картины — человеческий пепел».

«Человек расшифрованный»

В Sistema Gallery до 16 августа проходит групповая выставка «Человек расшифрованный» — совместный проект генетической компании «Эвоген» и Московской школы современного искусства (MSCA).

В экспозиции представлены работы 12 художников — Angel Danger, Ольги Айдиной, Лии Ашировой, Сабины Байсаровой, Марии Высотской, Маргариты Журавлевой, Дарьи Клементьевой, Ирины Короткой, Вани Репкина, Елены Филаретовой, Хекубы Шанро и Киры Шилиной — созданные по итогам лаборатории «Код жизни: генетика и искусство». Участники работали в действующих генетических лабораториях и под руководством куратора Анны Кириковой разработали самостоятельные высказывания в формате скульптуры, инсталляции, видео и пространственных объектов. Проект исследует влияние биотехнологий на представления о теле, идентичности и гибридных формах жизни.

«Радость-свадьба»

С 13 августа по 20 сентября в культурном пространстве ТОН-ЦЕНТР покажут тотальную аудиовизуальную инсталляцию «Радость-свадьба с подменой невесты и другими происшествиями» — спектакль без живых актеров, где главные роли исполняют костюмы-скульптуры Андрея Бартенева, вращающиеся декорации и многоканальная музыка Владимира Раннева. Либретто Жени Некрасовой переводит древние свадебные обряды на язык современной интонации и абсурда. В фойе параллельно откроется выставка «Андрей Бартенев. Десерт футуриста, или Гвозди в сметане». Оба проекта войдут в параллельную программу ярмарки Cosmoscow.

«А было ли это с нами?»

До 29 августа в галерее ART&BRUT можно увидеть групповой проект «А было ли это с нами?», в рамках которого три художника выступят одновременно в роли авторов и кураторов. Таша Артзолотое, Иван Глазков и Андрей Ковязин представили три самостоятельные живописные серии, объединённые общим ощущением лета как внутреннего состояния, а не календарного периода. Андрей Ковязин покажет серию «10 секунд», посвящённую природе воспоминаний; Таша Артзолотое — «Зелёные элегии» о мимолётности летнего момента; Иван Глазков — «Сувениры», обращённые к детским впечатлениям от деревенского лета.

«Тайгастро»

С 25 июля по 16 августа в шестой раз пройдет международный гастрономический фестиваль «Тайгастро». Организатор — команда красноярского ресторана Tunguska. В этом году в фестивале примут участие более 500 ресторанов из шести стран.

Главной площадкой станет Красноярск. 25 и 26 июля во дворе креативного кластера «Квадрат» состоится праздник уличной еды и музыки «Тайгейр». В программе — гала-ужины с участием звезд российской и мировой гастрономии, образовательный форум для шеф-поваров, концерты и кинопоказы. Также запланированы гастрольные ужины в ресторанах Сочи, Иркутска, Казани, Нижнего Новгорода, Самары и Шанхая. Культурная программа охватит музеи, кинотеатры и книжные магазины Красноярска, Москвы и Екатеринбурга.

«КУБ»

До 9 августа 2026 года на площадке «КУБа» представлены 15 новых экспозиций современного искусства, представленных ведущими галереями и институциями. В проектах принимают участие как признанные авторы, так и молодые художники — выпускники профильных программ MSCA. Кураторские проекты охватывают широкий спектр медиумов: от живописи и керамики до инсталляций и объектов. Центральными темами сезона стали переосмысление категории «нового» в искусстве, взаимодействие человека и природы, а также поиск баланса между рефлексией и визуальным опытом. Экспозиции развернуты в большом зале, лектории, галерейных пространствах и зоне «Куб.Маркет», создавая единое выставочное поле для диалога между разными художественными практиками и поколениями авторов.

«Полеты над временем. Пьеса о Штеренбергах»

Музейный центр «Масловка. Городок художников» представляет выставку «Полеты над временем. Пьеса о Штеренбергах». Это третий проект центра, задуманный в формате визуальной пьесы. Главные герои — пятеро художников из династии Давида Штеренберга, одного из ключевых мастеров раннего советского модернизма.

В экспозиции впервые объединили более 200 живописных и графических работ в разных жанрах: от исторических картин и изображений обнаженных моделей до портретов, пейзажей и натюрмортов, а также книжные иллюстрации. Также в выставку вошли документальные материалы и личные вещи, среди которых масштабный макет железной дороги, созданный Давидом и Игорем Штеренбергами — отцом и сыном.

Экспозиция охватывает период с 1920-х по 2020-е годы. Ее участниками стали сын Давида Петровича Штеренберга, также названный Давидом, его внук Игорь, правнучка Екатерина, а также другие художники — спутники по жизни: Николай Денисовский, Юрий Злотников, Олег Васильев, Гариф Басыров, Клим Сапегин. Все они взаимодействуют друг с другом в рамках пьесы, хотя некоторые не могли быть знакомы лично и знали о предшественниках только по их работам.

«Жили-были. И живем»

До 22 августа в галерее 11.12 можно увидеть персональную выставку Виктории Вейсбрут «Жили-были. И живем». Художница предлагает зрителям авторскую интерпретацию русских сказок, перенесённых в современную реальность. Её произведения соединяют фольклорные мотивы с актуальной эстетикой, порождённой влиянием интернета и цифровой среды. В новой серии работ Вейсбрут исследует тему эйфории как внутреннего состояния, противопоставляя иллюзию безграничного счастья реальности повседневной жизни.

«Георгий Данелия. Бумажный кинематограф»

До 13 сентября в Образовательном центре ММОМА в Ермолаевском, 17 проходит выставка «Георгий Данелия. Бумажный кинематограф», посвященная графическому наследию одного из самых значимых режиссеров отечественного кино. Экспозиция на двух этажах впервые представляет Данелия как многомерного автора, для которого кино, рисунок и наблюдение за жизнью были неразрывно связаны.

Выставка выстроена хронологически и показывает, как режиссерское мышление формируется через линию: от быстрых набросков до целых миров, знакомых по фильмам «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Осенний марафон» и «Кин-дза-дза!». Соседство графики и киноархива раскрывает Данелия не только как классика кинематографа, но и как самобытного художника-графика.

«Школа Званцевой. Лаборатория модернизма»

В Музее русского импрессионизма продолжается выставка, посвящённая художественным мастерским Елизаветы Званцевой — ученицы Ильи Репина, создавшей первые в России частные школы на парижский манер. Экспозиция представляет диалог работ преподавателей и студентов этого уникального учебного заведения Серебряного века, где вместо рутины делали акцент на развитии «восприимчивости». В школе на Таврической преподавали Лев Бакст, Кузьма Петров-Водкин и Мстислав Добужинский, а среди учеников были Елена Гуро, Михаил Матюшин и Марк Шагал.

«Конструктор рая»

До 20 сентября в арт-пространстве «КУБ» на Тверской и в новом пространстве PA Gallery на Волхонке пройдет персональная выставка Олега Хвостова «Конструктор рая». Экспозиция разделена на две части: на Тверской представят новые пейзажи с лавандовыми полями и архитектурой Прованса, выполненные в единой цветовой палитре. В пространстве на Волхонке можно будет увидеть ретроспективу — ранние пиксельные «Квадратики» (1997—1999), пейзажи, портреты и автопортреты, а также редкую графику. Обе части объединяет одна идея: на протяжении тридцати лет Олег Хвостов выстраивает персональную модель упорядоченного мира, где случайность и хаос вытесняются геометрией, симметрией и цветом. Вход на выставку на Волхонке свободный по предварительной записи.

«Symbiosis. Vol. 3: ошибка восприятия»

До 6 сентября 2026 года в первой российской галерее фиджитал-искусства VS Gallery проходит совместный проект Платона Инфанте и Кирилла Рейва. Экспозиция исследует границы между физическим и цифровым, предлагая зрителю оказаться в пространстве, где реальность становится интерфейсом, а взгляд — активным участником взаимодействия.

Кирилл Рейв представил тотальную инсталляцию с цифровыми зеркалами и фрактальными структурами, где геометрия треугольника и креста задаёт код среды. Платон Инфанте дополняет экспозицию объектами-«айсбергами», возникающими из алгоритмической генерации и вторгающимися в материальное пространство. В проекте стирается различие между наблюдателем и наблюдаемым: цифровая среда обретает ответный взгляд.