Блогер Юрий Хованский рассказал, что спустя год после брака находится на грани развода со своей женой Ксенией Хромовой. Об этом он рассказал в ходе стрима, а также поделился подробностями в своем телеграм-канале.

Блогер объяснил, что причиной напряженности является его низкий порог эмпатии и неспособность справляться с эмоциональными трудностями, которые, по его словам, он не воспринимает как настоящие проблемы. Хованский подчеркнул, что не испытывает негативных чувств к своей жене и был бы рад сохранить брак, если бы не постоянные эмоциональные конфликты.

«Я банально не приспособлен для того, чтобы выслушивать какие-то женские прогоны и телеги», — написал Хованский, добавив, что понимает, что многие могут осудить его позицию.

По его словам, напряжение в отношениях могли усилить переезд в другую страну и последующие сложности. Хованский описал себя как верного и заботливого мужа, но указал на предел своих возможностей в плане эмоциональной поддержки, а также признался в инфантилизме и нежелании менять образ жизни ради сохранения брака.

«Я не против сохранить брак. Я не хочу разводиться, но и не хочу ничего делать», — прокомментировал блогер на стриме.

Отвечая на вопрос о совместно нажитом имуществе, Хованский выразил готовность в случае развода все отдать жене, а потом выкупить обратно. У него также спросили, могла ли стать причиной разлада разница в возрасте — Хромова на десять лет младше мужа. «Я не могу даже жену упрекнуть в том, что она что-то экстраординарное просит, нет. Наверное, все женщины этого хотят. Я этого дать не могу. Мне по большей части ***** [все равно]», — поделился блогер.

«В любом случае, я бы не стал сгущать краски. Мысли вслух о разводе — это еще не развод», — заключил Хованский.

До 2022 года Хованский встречался с Марией Нелюбовой, которая поддерживала его в период, когда он находился в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма. Блогера арестовали в июне 2021 года и обвинили в публичном оправдании терроризма (статья 205.2 УК).

Поводом для ареста стала песня о захвате заложников на мюзикле «Норд-Ост», которую Хованский спел на стриме у другого блогера в 2012 году. Позднее запись этого отрывка появилась в интернете. Хованский утверждал, что ее специально опубликовал один из его недоброжелателей. В СИЗО он провел полгода, после чего его отпустили домой под запрет определенных действий.

Нелюбова рассказывала на своем стриме, что одной из причин расставания стало злоупотребление алкоголем со стороны Хованского. Она также отмечала, что думала о расставании еще до того, как Хованский попал в СИЗО: мешали «разные взгляды на жизнь».

В 2022 году блогер познакомился в соцсетях с Ксенией Хромовой, студенткой медицинского вуза. Вместе они переехали в Сербию, где девушка продолжила свое обучение на английском языке. В августе 2023 года Хованский и Хромова поженились.