Яков Хомич

В галерее ART&BRUT до продолжается выставка Якова Хомича «В поисках короля Джулиана», для подготовки которой художник путешествовал по Мадагаскару. Хомич расcказал в интервью RTVI, как связаны лемуры с представлениями о духах и богах острова, почему местные дети лепят фигурки с хвостами из глины и кто такие «ай-ай».

Как ты оказался на Мадагаскаре?

На Мадагаскаре я оказался очень неожиданно. Ребята из «Силы Территории» — Саша и Миша — организуют путешествия в самые отдаленные и экзотические места планеты. Мы с ними были знакомы еще до этого, в том числе потому, что они коллекционируют искусство. Мы сошлись на этой почве: я делал для них пару работ на заказ.

И вот однажды Саша позвонил и спросил прямо: «Поедешь на Мадагаскар?» Я немного растерялся, но сразу ответил «да», чтобы не упустить момент. До самого конца я не мог поверить, что все по-настоящему, пока уже не сидел в самолете по маршруту Москва — Аддис-Абеба — Антананариву. И тогда мечта окончательно стала реальностью.

Как строился маршрут вашего путешествия? Где вы побывали?

Для каждой страны, куда путешествует «Сила Территории», у компании есть свои авторские маршруты. По Мадагаскару наш гид Сережа маршрут разрабатывал самостоятельно — он лично прокладывал его в свое время и затем предложил ребятам.

Он охватил огромную часть острова. Хочу сказать, что Мадагаскар — это остров колоссальных размеров. Когда находишься там, совсем не ощущаешь, что это часть суши, окруженная водой. Наоборот — полное ощущение, что ты на материке.

Мы побывали в центре острова с походом по горам. Также посетили юг, юго-запад и восточное побережье. Природа Мадагаскара сильно меняется в зависимости от географии: там есть пустыни, плоскогорья, джунгли, океанские пляжи у Мозамбикского пролива — и все это на одном острове.

Расстояния были большими, поэтому много времени мы проводили в дороге. В каждой локации мы останавливались на одну-две ночи. Переезд был интенсивным, насыщенным впечатлениями и эмоциями.

С кем из местных жителей ты общался? Что ты узнал от них?

Мне повезло: я знаю французский, и на Мадагаскаре многие местные жители тоже говорят на нем. Для них этот язык — такой же родной, как и малагасийский.

Наша программа была насыщена не только визуальными впечатлениями, но и информативной частью. Сережа, а также местные гиды — малагасийцы подробно рассказывали о жизни на Мадагаскаре, об истории острова, заповедных зонах и городах. Мы получали всю эту информацию достаточно детально, и дополнительных вопросов особо не возникало.

Я не самый общительный человек, поэтому с местными водителями, гидами, случайными прохожими не так много разговаривал. Меня интересовали, скорее, бытовые вещи: как устроено жилье, какая у них социальная среда, что думают люди о жизни, зарплатах.

В общем, ничего необычного или экзотического — просто интерес к повседневности и тому, как она устроена изнутри.

Сколько лемуров ты встретил?

Лемуров мы встретили почти всех: индри, вари, сифак, бурых и бамбуковых. И конечно, кошачьего — того самого, которого зовут Джулиан. Были и бурые лемуры, и бамбуковые. Кажется, удалось увидеть практически все виды. Единственный, кого мы не увидели — это мышиный лемур. Он самый маленький, с огромными глазами, и ведет ночной образ жизни. Чтобы его найти, нужно было идти в джунгли, что само по себе нас не пугало. Однако проводники объяснили: чтобы увидеть этого лемурчика, нужно буквально трясти бамбуковые заросли — он пугливый, иначе просто не выйдет. Мы решили отказаться от такой затеи. Пожалели лемура и, думаю, правильно сделали.

Почему эти животные тебя заинтересовали?

Основная цель поездки на Мадагаскар — знакомство с его природой. В первую очередь, конечно, с фауной. А если быть совсем точным — с лемурами. Хотя там есть и хамелеоны, тоже удивительные создания. Но лемуры — это совершенно уникальные существа… Я особенно понял это, когда начал запечатлевать их на холстах, на бумаге, делать их портреты. Это какая-то фантастическая смесь: приматы, обезьянки, кошки, собаки, медведи — все одновременно. Причем лемуры очень разные. Они могут вообще не быть похожими друг на друга, Как, например, доберман и шпиц — два вида собак, у которых не так уж и много общего. С лемурами — то же самое. Разные виды, разный внешний вид, разный характер. Некоторые — более любопытные, другие — пугливые. Но все они по-своему особенные. И конечно, взгляд лемуров — это взгляд совершенно инопланетного существа.

Ты веришь в мифы о лемурах? О том, что они лярвы?

Признаюсь честно, я не знаю, что такое лярва и что означает это слово. Но мифов, сказаний и легенд о лемурах действительно много. Лемуры — это первые поселенцы острова, они были здесь задолго до человека. И у местных жителей до сих пор сохранилось уважительное отношение к ним. Особенно на востоке острова — там к лемурам относятся с пиететом, настоящим почтением. Большая часть местных мифов и легенд — о богах, переселении душ — так или иначе связана с лемурами, с определенными видами, конечно.

Но поскольку человек — существо агрессивное, ему всегда нужен кто-то «злой». Даже на таком безобидном острове, как Мадагаскар, где почти нет природных хищников, все равно возникли такие разделения, как доброе и злое. И в роли «демона» оказался один из лемуров — ай-ай. С ним связано множество страшных историй, например, если встретиться с ним взглядом, он тебя убьет. До сих пор деревенские жители боятся его, связывают с ним «страшилки» и предрассудки. Все это привело к угрозе исчезновения вида.

Сейчас предпринимаются большие усилия для сохранения ай-ай, удивительного и уникального существа. Чему я, конечно, не могу не радоваться. Но как всегда — когда человек сам что-то разрушает, а потом пытается исправить, остается только сожалеть.

Тебе удалось найти Джулиана? Ты привез его с собой?

Джулиан — это кошачий лемур, самый распространенный и самый бойкий, можно сказать, вид лемуров. Они живут стаями — ведут своего рода семейный образ жизни. Мы видели их чаще всего. Кошачий лемур — один из тех, кто наименее притязателен к окружающей среде. Он может жить практически в любом уголке Мадагаскара.

Поэтому его и встречаешь чаще других. С собой, конечно, я его не привез.

Разве что в виде глиняных фигурок, которые делают местные дети. Очень классные — отличные как сувениры. Главное, что я привез с Мадагаскара, — воспоминания. Именно на них я опирался при создании серии картин.

Ты писал свои картины сразу во время поездки? Или ты делал зарисовки? Что этот опыт арт-путешествия дал тебе как художнику?

Работа на пленэре всегда была важна для меня и служила источником вдохновения. Так было в студенческие годы, так остается и сейчас. Я не так часто путешествую — ни по миру, ни по России. Но каждый раз, даже если еду в соседний город (условно — в Петербург или недалеко от Москвы), обязательно беру с собой альбом, пенал, краски, акварель, пастель, цветные карандаши. Это уже не просто привычка — это большое желание. Потому что никогда не знаешь, что может прийти в голову. А если под рукой не окажется материалов — будет грустно.

Во время путешествия по Мадагаскару программа была очень насыщенной. Времени выдохнуть и уж тем более посидеть и порисовать было немного. Но все же удалось сделать несколько зарисовок прямо там, на острове. В основном я работал пастелью и акварелью. Эти небольшие графические работы очень помогли мне, когда я уже вернулся в мастерскую и начал работать над холстами. Потому что там, на месте, я постарался уловить цвета закатного неба, цвет гор, листвы — все это, конечно, сильно помогает в работе.

Вообще такие поездки дают не только вдохновение и новые образы, но и учат в целом жизни. Ты видишь, как живут люди, чем они руководствуются, что для них важно. Это по-своему формирует тебя. И я, честно, вынес из этой поездки много уроков. Какие-то вещи я раньше не понимал, а теперь они мне в жизни очень помогают.

На выставке представлены два подхода к технике. Первый — это крупноформатные портреты лемуров, выполненные исключительно аэрозольным баллончиком. Они дополнены подписями — названиями видов. Эти работы полностью сделаны в одной технике — только баллон. Я давно в ней работаю. Хотя чем дальше, тем больше понимаю, что она не самая безопасная, и стараюсь прибегать к ней реже. Но иногда все же использую, потому что баллончиком очень хорошо удается передать пушистость, мягкость, воздушную фактуру. Образ как будто соткан из разноцветного воздуха. Такая техника позволяет создать эффект расфокусировки — как у не очень удачной фотографии. И в контрасте с четким, ярким текстом (в данном случае — названием лемура) возникает интересный визуальный диалог. Все это вместе работает как мем, как изображение из веб-культуры.

Вторая серия работ выполнена в смешанной технике: аэрозоль, акрил, маркер, масляная и сухая пастель. Эта техника более свободная, яркая, насыщенная. Я в целом люблю использовать разные материалы в своих работах — каждый из них несет в себе свой характер, фактуру, цвет, настроение. Масляная пастель, например, совсем не похожа на акрил или цветной карандаш.

Такое смешение материалов позволяет создать яркие и живые образы, будь то пейзажи с лемурами или сцены с листьями и ветками. Все это приближается к комиксной стилистике и при этом остается живописью. Обе техники мне близки. Я часто выбираю материалы в зависимости от настроения и темы, потому что каждый из них несет свой смысловой и эмоциональный заряд.