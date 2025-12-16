Сервис Яндекс Книги представил подборку самых увлекающих литературных новинок 2025 года. В список вошли произведения, которые смогли быстро захватить внимание и были дочитаны до конца десятками тысяч подписчиков вскоре после своего выхода. Среди них — детективы различных поджанров, филгуд-книги, романтические и вдохновляющие истории, такие как «Исповедь скучной тетки» Мари-Рене Лавуа и «Мой первый круиз» Аси Лавринович.

В список попали книги:

Александра Яковлева «Дочери Колыбели» (Маршмеллоу Букс)

Аманда Эшби «Смерть в вязаных носочках» (О2)

Анджей Сапковский «Перекресток воронов» (АСТ, редакция Neoclassic)

Андрей Подшибякин «Голодный мир» (АСТ, Редакция Елены Шубиной; аудио — Вимбо)

Ася Лавринович «Мой первый круиз» (Like Book)

Ася Лавринович «Перевоспитать тихоню» (Like Book)

Виктор Дашкевич «Дела Тайной канцелярии» (Эксмо)

Виктор Дашкевич «Тайна мертвого ректора. Книга 2» (Эксмо)

Джон Бэнвилл «Снег» (АСТ, редакция Астрель-СПб)

Деймон Захариадис «Дел до ж*пы. Как вести список задач, чтобы они выполнялись сами собой» (БОМБОРА)

Ева Меркачёва «Я иду искать: Подлинные истории о российских маньяках» (Альпина Паблишер)

Ирина Лейк «Сто способов сбежать» (АЗБУКА; аудио — ВИМБО)

Ислам Ханипаев «Луна 84. Цена свободы» (МИФ)

Кристин Ханна «Женщины» (Фантом Пресс; аудио — ВИМБО)

Кэтрин Чиджи «Птенчик» (Фантом Пресс; аудио — ВИМБО)

Лора Кейли «Жатва» (Эксмо)

Леонид Чутко, Михаил Лабковский «Моя жизнь с СДВГ. Как помочь детям, как справиться взрослым» (Эксмо)

Мари-Рене Лавуа «Исповедь скучной тетки» (Дом Историй)

Майк Омер «За спиной» (Inspiria)

Прохор Шаляпин «Главное — не уработаться! Дневник легкой жизни» (БОМБОРА)

Питер Боланд «Убийства в пляжных домиках. Детективное агентство „Благотворительный магазин“» (Inspiria)

Ребекка Яррос «Ониксовый шторм» (О2)

Сборник рассказов «Atomic Heart. Далекое светлое будущее» (студия Mundfish)

Чарльз Ларкин «Святые печенюшки» (АСТ, редакция Mainstream)

Эдит Ева Эгер «Балерина из Аушвица» (МИФ)Эльке Хайденрайх «Моя соседка фрау Морман» (МИФ)

Для обозначения таких книг в сервисе введен специальный знак отличия — ЛУЧ. Он присваивается изданиям, продемонстрировавшим исключительно высокий уровень вовлеченности читателей, которые не только начали, но и завершили чтение в активном режиме. Как отметила директор по маркетингу Яндекс Книг Даша Анжело, ЛУЧ является объективным индикатором читательского выбора, где аудитория голосует за книгу своим временем и вниманием. Эта система призвана помочь пользователям легче ориентироваться среди новинок и находить по-настоящему увлекательные произведения.

Начиная с января 2026 года, присвоение знака ЛУЧ самым дочитываемым новинкам будет происходить ежемесячно. Также планируется, что печатные версии отмеченных книг получат специальную выкладку в розничных книжных магазинах.