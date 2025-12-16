Сервис Яндекс Книги представил подборку самых увлекающих литературных новинок 2025 года. В список вошли произведения, которые смогли быстро захватить внимание и были дочитаны до конца десятками тысяч подписчиков вскоре после своего выхода. Среди них — детективы различных поджанров, филгуд-книги, романтические и вдохновляющие истории, такие как «Исповедь скучной тетки» Мари-Рене Лавуа и «Мой первый круиз» Аси Лавринович.
В список попали книги:
- Александра Яковлева «Дочери Колыбели» (Маршмеллоу Букс)
- Аманда Эшби «Смерть в вязаных носочках» (О2)
- Анджей Сапковский «Перекресток воронов» (АСТ, редакция Neoclassic)
- Андрей Подшибякин «Голодный мир» (АСТ, Редакция Елены Шубиной; аудио — Вимбо)
- Ася Лавринович «Мой первый круиз» (Like Book)
- Ася Лавринович «Перевоспитать тихоню» (Like Book)
- Виктор Дашкевич «Дела Тайной канцелярии» (Эксмо)
- Виктор Дашкевич «Тайна мертвого ректора. Книга 2» (Эксмо)
- Джон Бэнвилл «Снег» (АСТ, редакция Астрель-СПб)
- Деймон Захариадис «Дел до ж*пы. Как вести список задач, чтобы они выполнялись сами собой» (БОМБОРА)
- Ева Меркачёва «Я иду искать: Подлинные истории о российских маньяках» (Альпина Паблишер)
- Ирина Лейк «Сто способов сбежать» (АЗБУКА; аудио — ВИМБО)
- Ислам Ханипаев «Луна 84. Цена свободы» (МИФ)
- Кристин Ханна «Женщины» (Фантом Пресс; аудио — ВИМБО)
- Кэтрин Чиджи «Птенчик» (Фантом Пресс; аудио — ВИМБО)
- Лора Кейли «Жатва» (Эксмо)
- Леонид Чутко, Михаил Лабковский «Моя жизнь с СДВГ. Как помочь детям, как справиться взрослым» (Эксмо)
- Мари-Рене Лавуа «Исповедь скучной тетки» (Дом Историй)
- Майк Омер «За спиной» (Inspiria)
- Прохор Шаляпин «Главное — не уработаться! Дневник легкой жизни» (БОМБОРА)
- Питер Боланд «Убийства в пляжных домиках. Детективное агентство „Благотворительный магазин“» (Inspiria)
- Ребекка Яррос «Ониксовый шторм» (О2)
- Сборник рассказов «Atomic Heart. Далекое светлое будущее» (студия Mundfish)
- Чарльз Ларкин «Святые печенюшки» (АСТ, редакция Mainstream)
- Эдит Ева Эгер «Балерина из Аушвица» (МИФ)Эльке Хайденрайх «Моя соседка фрау Морман» (МИФ)
Для обозначения таких книг в сервисе введен специальный знак отличия — ЛУЧ. Он присваивается изданиям, продемонстрировавшим исключительно высокий уровень вовлеченности читателей, которые не только начали, но и завершили чтение в активном режиме. Как отметила директор по маркетингу Яндекс Книг Даша Анжело, ЛУЧ является объективным индикатором читательского выбора, где аудитория голосует за книгу своим временем и вниманием. Эта система призвана помочь пользователям легче ориентироваться среди новинок и находить по-настоящему увлекательные произведения.
Начиная с января 2026 года, присвоение знака ЛУЧ самым дочитываемым новинкам будет происходить ежемесячно. Также планируется, что печатные версии отмеченных книг получат специальную выкладку в розничных книжных магазинах.