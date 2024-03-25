Ярмарка современного искусства, выставка о Хамовниках, фестиваль кинодебютов, выставка-аукцион живописи, — рассказываем, куда сходить с 25 по 31 марта.

Art Russia

Одна из крупнейших российских ярмарок современного искусства Art Russia 2024 пройдет в московском Гостином дворе с 28 по 31 марта. В ярмарке примут участие 200 галерей и художников. На площадке также представят специальный проект о новых видах искусства и детскую территорию «Безграничные возможности. Сверхчеловек». Кроме того, в рамках ярмарки пройдет международный арт-форум, где будут обсуждаться вопросы от продвижения художников до альтернативных видов искусства.

Среди спикеров Art Russia 2024 — исполнительный директор Центра современного искусства М’АРС Елена Давыдова, цифровой и NFT-художник Руслан Вяльцев, попечитель Третьяковской галереи Наталья Басманова, основатель галереи ARSLONGA Вероника Ермичёва, куратор Екатерина Щербакова-Торчилевская, основатель SAS Metagallery Стелла Лабужская, совладелец компании «АртПочта» Игорь Сложенко и другие.

«Остров Хамовники»

Выставка «Остров Хамовники» пройдет с 29 марта по 19 мая в центре современной культуры «Солодовня» в Москве. Экспозиция посвящена истории, культуре и географии района Хамовники, а также истории солодовни, построенной в 1882 году на территории Хамовнического пивоваренного завода и ставшей сегодня современным культурным центром. Экспонаты и материалы для проекта были предоставлены коллекционерами пивной атрибутики, а также найдены в архивах и предоставлены музеями.

Выставку дополнит публичная программа, которая будет включать выставочные и городские кураторские экскурсии, книжный клуб и концерт-реконструкцию, основанную на рукописной программе музыкального концерта, проведенного в Хамовниках в 1930 году. В программу также войдут лекции от коллекционера и пивного энтузиаста Павла Егорова и лекция-дегустация с главным пивоваром Московской пивоваренной компании Михаилом Ершовым.

«Группа „13“. В переулках эпохи»

В Музее русского импрессионизма продолжается выставка «Группа „13“. В переулках эпохи». Группа «13» — объединение художников, существовавшее с 1929 по 1931 годы. В ее состав входили 13 авторов, среди которых Владимир Милашевский, Даниил Даран, Татьяна Маврина, Николай Кузьмин, Надежда Удальцова и Александр Древин. Их главной темой стала меняющаяся повседневность: городские улицы, перекрестки, парки, ипподромы, водные станции и пляжи. Экспозицию дополнят произведения Эдгара Дега, Жана-Франсуа Милле и Отона Фриеза, с которыми «13» находились в творческом диалоге.

«Первые имена»

С 25 марта можно принять участие в онлайн-аукционе «Первые имена» дома ARTinvestment, а с 26 марта — посетить выставку, где можно увидеть все лоты. Часть вырученных от аукциона средств переведет в Российский Красный Крест в помощь семьям погибших и пострадавших в результате трагических событий 22 марта.

На выставке представят 50 произведений ведущих российских художников XIX-XX столетий, среди которых полотна классиков русской живописи, произведения ярких представителей отечественного модернизма, а также работы крупнейших мастеров, работавших в шестидесятые годы ХХ века. Например, в экспозиции представлены «Крымский пейзаж» Ивана Айвазовского, натюрморты Наталии Гончаровой, «Псково-Печерский монастырь» Николая Рериха.

«Дух огня»

В Ханты-Мансийске до 26 марта продолжается кинофестиваль «Дух огня». Тема фестиваля 2024 года — «Особый язык национальной кинематографии». Открывать фестиваль будет российская картина «Ненормальный» Ильи Маланина, а закрывать — фильм «Она танцует» Оксаны Дегтяревой. Среди участников «Духа огня» — российские режиссеры-дебютанты, авторы из Индии, Ирана, Кыргызстана, Бразилии, Китая и других стран. На смотре также будут представлены короткометражные работы, в том числе и картины-участники других международных фестивалей: «Айыы Куо» Айаала Адамова, «Выдающиеся дни» Артура Григорьева, «Нас все устраивает» Сергея Войткевича, «Прости меня, Аня» Клавдии Коршуновой.