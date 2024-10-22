Ярмарка Cosmoscow, выставки, показы и лекции о современном искусстве, вампирский книжный клуб, победитель Каннского кинофестиваля и семейный фильм. Куда пойти на неделе с 21 по 27 октября — рассказываем в материале RTVI.

Cosmoscow

12-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет с 25 по 27 октября 2024 года на площадке «Тимирязев Центр». В этом сезоне ярмарка представит более 1500 произведений современного искусства от 83 галерей.

Фонд Cosmoscow покажет проекты победителей своих программ 2024 года: «Музей года», «Институция года» и «Художник года». Основная тема образовательной программы этого года — сюрреалистическая традиция и ее интерпретация в современном искусстве и реальности.

«Вещи и видения»

В Московском музее современного искусства (ММОМА) на Петровке проходит выставка «Вещи и видения», приуроченная к 25-летию музея. В экспозицию вошли произведения российских художников последней трети XX-XXI веков разных поколений. На выставке можно увидеть как знаковые произведения из коллекции музея, так и новые приобретения — в том числе дары художников и коллекционеров.

«Робин Гуд и хранители леса»

В российском прокате идет семейный фильм-фэнтези «Робин Гуд и хранители леса». В центре сюжета история детей, которые стараются защитить лес от застройки. Одиннадцатилетняя Робин и ее друзья воображают себя бандой «Капюшонов»: они играют в рыцарские поединки и сражаются со злыми силами. Однако часть леса, которую дети провозгласили своим королевством, хотят уничтожить, поэтому ребятам нужно решиться на настоящий подвиг, чтобы сохранить опушку.

«Анора»

Картина-победитель Каннского фестиваля 2024 года «Анора» режиссера Шона Бейкера идет в российских кинотеатрах. В фильме рассказывается о стриптизерше Эни из Бруклина, в которую влюбляется Ваня, сын бизнесмена из России. Парень предлагает ей выйти за него замуж и больше никогда не волноваться о деньгах. . Очень быстро об этом узнают родители Вани — очень влиятельные люди, которым избранница сына совсем не нравится. Они отправляют к Ване своих «сотрудников», чтобы аннулировать брак.

«Небесные артефакты»

В Доме Культуры «ГЭС-2» можно увидеть инсталляцию «Небесные артефакты» художников Франциско Инфанте-Араны и Платона Инфанте. В пространстве Проспекта «ГЭС-2» установили восемь арт-объектов, большинство из них Инфанте-Арана придумал еще в шестидесятые годы, но в таком масштабе они представлены впервые. Огромные зеркальные скульптуры символизируют быстротечность времени и его цикличность, также они напоминают космические корабли.

The Art Film Festival

До 3 ноября проходит кинофестиваль фильмов об искусстве The Art Film Festival. В программу смотра вошло 14 фильмов об искусстве. В кинотеатре «Зотов.Кино» можно будет увидеть драму «Далекие близкие» о талантливой пианистке, представленную на 77-м фестивале в Локарно, первое документальное кино об арт-критиках («Критика мертва, да здравствует критика»), картину об американском художнике-реалисте Джейми Уайете («Глазами Джейми Уайета») и погружающую в атмосферу шумного Мумбая ленту «Чувство ритма» о знаменитом индийском архитекторе и дизайнере Биджое Джайна.

Также смотр проходит и на других площадках: в кинотеатре «Художественный», Музее современного искусства «Гараж», Еврейском музее и центре толерантности и многих других.

«Мне двадцать лет»

В рамках киноклуба «Архитектура кино» в кинотеатре «Зотов.Кино» 26 октября пройдет специальный показ фильма Марлена Хуциева «Мне двадцать лет» о поколении шестидесятников.

После просмотра состоится обсуждение фильма с архитекторами проекта Юлей Каптур, Марией Важенич и Ирой Бугай, а также Дарьей Филипповой — генеральным директором Центра «Зотов» и куратором направления кино центра Полиной Прибытковой.

«Планы на будущее»

24 октября в галерее ASKERI GALLERY откроется выставка «Планы на будущее», где будут представлены новые работы российского художника Тимура Гасумова и впервые в России будут экспонированы скульптуры китайского мастера Хуана Юлуна. Оба мастера в своих работах обращаются к вопросам поиска индивидуальности, жизненного пути и его корреляции с окружающей средой, общественными установками и целями.

«Inloco: арт-интервенции в Персидском заливе и выход в metaverse»

23 октября в пространстве «Котельная» на Хлебозаводе в преддверии ярмарки Cosmoscow-2024 пройдет лекция-кейс галереи Inloco, где её команда впервые поделится опытом работы с городским пространством, процессом создания арт-интервенций в пустыне и на островах. На лекции можно будет задать вопросы с итальянскому художнику Филиппо Минелли, чей моно-стенд представит на ярмарке.

«Дракула»

23 октября в Библиотеке иностранной литературы импринт «Лингва» проведет книжный клуб по книге «Дракула» Брэма Стокера. Читателей просят прийти в total black. Обсуждения будут проходить раз в месяц на тему классических произведений.