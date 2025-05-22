13-й выпуск Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow пройдет на двух этажах выставочного пространства «Тимирязев Центр» с 11 по 14 сентября 2025 года. Сбор заявок от галерей на участие в ярмарке стартует 21 мая и продлится до 20 июня, после чего будет проведен экспертный отбор.

В экспертный совет 2025 года вошли: Маргарита Пушкина, основательница Cosmoscow, Елена Селина, соосновательница XL Gallery, Эльвира Тарноградская, основательница Syntax Gallery, Валентин Дьяконов, куратор и арт-критик, Антон Белов, коллекционер старых мастеров и современного искусства.

Галереи будут традиционно разделены на секции в зависимости от своей специфики. В секции БАЗА примут участие как молодые, так и уже широко известные галереи с собственным выставочным пространством. КОНТУР объединит галереи, которые не имеют постоянного пространства, работают в формате шоурума или онлайн-платформы. Секция ТИРАЖ включит в себя галереи, занимающиеся тиражным искусством, а ДИЗАЙН — представит галереи, работающие с коллекционным дизайном. Секция ЦИФРА объединит офлайн- и онлайн-галереи и платформы, работающие с проектами в сфере новых медиа и технологического искусства. А проекты, направленные на развитие инфраструктуры, образования и коммуникаций в области современного искусства и повышение интереса к коллекционированию, будут представлены в секции СООБЩЕСТВА.

Программа ярмарки будет дополнена некоммерческими проектами, среди которых дискуссионные сессии Cosmoscow Talks, художественные инициативы от фондов и ведущих культурных институций. Фонд Cosmoscow представит арт-проекты победителей 2025 года: красноярского Музейного центра «Площадь Мира», удостоенного звания «Музей года», арт-группы ПРОВМЫЗА, получившей номинацию «Художник года», и ЦТИ «Фабрика», отмеченной как «Институция года».

В экспозиционное пространство будут также вписаны коллаборации брендов с художниками и авторами. Стенды станут не только витринами для демонстрации уникальных произведений и инновационных идей, но и площадками для взаимодействия с аудиторией, способствуя развитию культурного диалога и поддерживая интерес к современному искусству.

Проект поддержат партнеры ярмарки: Сбер, Самокат, Hutton, МR Group, EKONIKА, BORK, TUD, Beluga, The Act, 12 storeez. В рамках продолжения стратегического партнёрства Сбер вновь создаст лаундж Sber Private Banking, где клиенты смогут отдохнуть и пообщаться вдали от суеты, насладиться премиальным обслуживанием и угощениями.

По традиции у Cosmoscow будет и онлайн-версия. Приобрести работы, представленные на ярмарке, можно будет дистанционно на платформе ТЕО by Cosmoscow — крупнейшем в России онлайн-маркетплейсе современного искусства. Cosmoscow Online будет иметь увеличенный срок проведения по сравнению с ярмаркой в «Тимирязев Центре» и вновь пройдет на платформе.